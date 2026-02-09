宏福苑大火｜市建局设专线解答查询 强调大维修资助须为业主或其继承人

市建局今日( 9日 )公布，会按照「楼宇更新大行动 2.0」资助计划申请表上的自住业主或长者自住业主（合资格业主）所填写的资料，向合资格业主以支票形式发放资助款项，统一交予宏福苑的委任管理人合安管理有限公司， 跟进支票派发事宜。

获资助款额人士须为合资格业主或其合法继承人

市建局强调，获资助款额人士须为资助计划的合资格业主或其合法继承人。市建局近日收到合安表示，收到宏福苑业主就「楼宇更新大行动 2.0」资助款额支票的查询，经与合安商议后，市建局今日设立一条专线，直接解答相关查询或疑问，以协助加快处理相关业主的个别问题，释除他们的疑虑。 该电话专线为 2588 2900，由即日起，逢星期一至五（公众假期除外），上午9时至下午6时，由市建局职员接听。