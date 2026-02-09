消防员涉趁女网友醉酒强奸 控方指事主应邀上酒店饮白酒 事后断片醒来获告知被体内射精

34岁时任消防员涉嫌于2021年在服务式住宅酒店内亲自下厨设宴款待女网友，期间女方饮用白酒后感头晕而「断片」，翌日醒来后获告知二人已发生性行为。被告今早在高等法院否认强奸罪，案件随即在4男4女陪审团席前开审。女事主忆述，原本二人相约在尖沙咀「食饭、睇戏」，惟被告在会面当日建议「不如转地方」，自称「煮嘢食好叻」，欲为女方下厨。开案陈词提及，女方用膳及饮酒后感头晕，清晨时分在床上醒来，被告提及曾在体内射精。

事主供称被告临时转地点邀约上酒店

被告陈钧濬，案发时任职消防员，被控强奸罪，控罪指被告于2021年7月9日至10日期间（包括首尾两日），在香港荃湾青山公路某房间强奸女子X。

38岁女事主X庭上供称，自己原本相约被告在案发当日前往尖沙咀圆方「食饭、睇戏」，惟中午时份收到由被告以讯息发送的一支白酒，X表示「（被告）秘捞系网上平台卖酒」，得知被告会带同该白酒赴约。X续忆述，被告及后建议「不如转地方」，更称「想买餸煮嘢食」。X表示，被告向她自称「煮嘢食好叻」，经常在消防局为同僚煮饭。被告建议相约在服务式住宅酒店会面。

开案陈词指，女事主X在2021年4月中，经友人介绍获得被告的Instagram并聊天，翌日二人在海港城会面及用膳，互相交换电话号码后，在whatsapp上交流。直到同年5月9日至6月中，X与另一名男子交往，故没有再与被告联络。惟二人有在网上打机，X在聊天室中得知7月1日是被告的生日。X在当日发讯息祝被告生日快乐，被告想约X外出惟遭拒。X及后建议在同月9日与被告「食饭、睇戏」，被告则建议「食饭、饮酒、睇戏、饮酒」，X建议在尖沙咀圆方会面。

酒后断片醒来获告知已性交怀疑遭迷奸

在7月9日中午，被告向X表示欲一起品尝白酒，但由于白酒需冷藏保管，在餐厅开酒需支付开瓶费，故邀约X前往荃湾青山公路的某服务式住宅酒店，被告更透露会亲自下厨。X则回应，自己要在8点后才能到达，被告及后将房间号码告知X。晚上10时半左右，X抵达酒店房间，在用膳期间，X饮用了被告提供的白酒后，深感头晕。二人用膳后，玩了一会儿卡牌游戏，X感到迷糊，被告便将X抱到床上。

清晨4时许，X从床上醒来，感到头晕及四肢无力，在床边寻回牛仔裤后，发现被告躺在身侧。被告向X坦然，二人已发生性行为，被告更在X的体内射精。X的脑海瞬间浮现出一些片段，X在发生性行为期间有拒绝称「唔好」，最后被告在X的右下腹射精。X即检查身体状况，发现其右下腹的位置黏黏的。X在4时半左右，以whatsapp告知胞姐，自己与男子同在服务式住宅酒店期间晕倒。被告沐浴后，将X送回家中。X昏睡至当日下午，醒后觉得遭被告迷奸，终报警求助。

案件编号：HCCC93/2023

法庭记者：黄巧儿