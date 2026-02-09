华懋慈善基金就借钱打官司案 获上诉庭批出终审上诉许可

经营澳门博彩及借贷公司的商人林义雄，在2009年曾借出4,285万港元予华懋慈善基金，让华懋与商人陈振聪打官司，以争夺已故华懋集团主席龚如心千亿遗产。及后，林义雄与华懋慈善基金对簿公堂，基金争议款项为林义雄自愿捐款而非借贷。高等法院在2023年裁定林义雄胜诉，下令基金连本带利还款，利息按年息48%计算。基金质疑法定的贷款利率上限等议题，故就数项议题提出上诉，上诉庭今早颁下判决理由书，接纳基金提出的部分议题可供争议，故批出终审法院上诉许可。

原告人为林义雄，被告方则是华懋慈善基金有限公司，本案由被告方申请上诉。

就其中3项议题批出上诉许可

上诉庭颁下判决理由书，引述华懋慈善基金的3项争议。首先华懋关注，若原讼庭及上诉庭，对口头合约的诠释不一致时，上诉庭是否依然可以维持其诠释，原讼庭质疑上诉庭的诠释只是与讼双方的理解。其次基金质疑，若合约条款中的利息或金额达至法定最高限额时，法院是否有权裁定金额确实是属最高限额，及条款会否因不确定金额而失效。

基金另关注，法定的最高利率是否根据《放债人条例》而订，即在2009年的「法定最高贷款利率」为年息60%，现为年利率48%。上诉庭同意华懋慈善基金就上述3项争议提出上诉，原告及被告争议书面合约的方法是否应适用于确定口头协议的效力，另外究竟法定的贷款利率上限亦是需探讨的议题，上诉庭关注若有贷款利率上限，该贷款利率上限会是多少，故批准基金就相关议题作上诉，交由终审法院上诉委员会考虑。

案件编号：CACV124/2023

法庭记者：黄巧儿