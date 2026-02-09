黎智英判刑｜陈茂波 : 法庭依法惩处伸张正义 保障国安保障营商者和投资者利益

高等法院原讼法庭今日( 9日 )就黎智英及《苹果日报》三家关连公司危害国家安全的案件判刑。财政司司长陈茂波表示，这是香港司法制度下依法公正审判的结果，任何危害国家安全、损害香港安全稳定的行为，必将受到法律的严正制裁。

法庭依法惩处 让正义得以伸张

陈茂波于社交平台发文，指黎智英多年来以《苹果日报》操控舆论，反中乱港、煽动对中央和特区政府的仇视、煽动分裂，以至鼓吹外部势力干预中国内政，严重危害国家安全与香港社会的安全稳定，亦打击了投资者信心以及香港国际商贸和金融中心的声誉。今天法庭对他依法惩处，让正义得以伸张。

他认为此次判刑向各界发出了明确的讯息：香港是法治社会，任何人若试图危害国家安全、干扰法治，必会承担严重的法律后果。依法保障国家安全，就是保障广大市民在安全、稳定的环境下生活的权利和自由，同时也是保障海内外营商者和投资者的利益。

陈茂波表示，随着《香港国安法》及《维护国家安全条例》相继实施，香港社会恢复安宁，法治更趋稳固，国际资金持续流入、海内外企业和人才加速汇聚本港，各界对本港营商环境的信心持续提升，香港在多项国际排名都取得佳绩。在努力维护好国家安全的基础上，整个社会正集中精力拼经济、谋发展、惠民生。今年是国家「十五五」规划开局之年，我们将更好融入和服务国家发展大局，推动自身的高质量发展，为香港开创更美好的将来。