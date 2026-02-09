无货沽空赚差价336万元 两对夫妇分别判监及社服令 官：立法监管卖空对本港金融市场尤其重要

两对夫妇于2020年从「微信女」获取股票市场贴士后，无持有相关股票却向证券行经纪谎称持有股票并指示沽出，待股票跌到低价后再经其他证券行购入，以助填补股票完成交易，赚取差价逾330万元。4人早前受审后被裁定9项欺诈罪成，今于区域法院判刑。法官李庆年指立法监管卖空是为免卖空遭滥用，维持金融市场稳定，对本港细小但开放的市场尤其重要，因此须判具阻吓性刑罚，两名男被告被判入狱22至24个月，两女被告则判120至180小时社会服务令。

以假消息造成银行挤提引发金融风暴比喻本案

4名被告依次为49岁男被告李景康、48岁女被告陈艺思、48岁男被告林显辉及52岁女被告许佩欣，共被控9项欺诈罪，交替控罪为9项非法卖空。4人愿意承认9项非法卖空罪的交替控罪，惟不被控方接纳，4人遂就9项欺诈罪受审。

9项欺诈罪指他们于2020年6月23日至9月9日期间，多次欺骗「星火证券」客户主任洪荣坤，向其讹称拥有某些股份，意图欺诈星火及诱使其就该等股份发出卖盘。4名被告因而获得330万元的利益，而星火亦蒙受不利或有相当程度的可能性会蒙受不利。

李官判刑时指，本案为首宗牵涉非法卖空的欺诈案，故无判刑案例，但本案是以欺诈为手段，以非法卖空为目的，涉及4只股票，4人于约2个月内共获利3,363,668元。李官续提及，4名被告讹称持有涉案股票而非法卖空，从中获得巨利，若行为导致市场波动或涉及跨境和国际元素，更是加刑因素。李官将以欺诈手段非法卖空，比喻为有人发放虚假讯息，造成银行挤提引发金融风暴。

不接纳以患抑郁求情认为受审承受压力乃因果关系

李官拒纳两名男被告因本案患抑郁症为减刑理由，认为犯案后需面对刑事诉讼，承受压力乃因果关系，与人无尤。考虑到各被告愿配合充公令，全数退还案中得益；本案手法简单，不涉跨境和国际元素，而被告们早已承认非法卖空，节省法庭时间，因此李官就每项控罪定下18个月监禁为量刑起点。

被告李景康因9项控罪总共被判囚24个月；被告陈艺思只涉及2罪，李官接纳她初犯，因盲从丈夫而犯案，加上感化及社服令报告正面，早前已还押2周，相信已深深体会铁窗生活，重犯机会低，因此判处陈180小时社会服务令。

被告林显辉3罪罪成，李官留意到林的案底相隔8年，虽不会视之为惯犯而加刑，但认为前科经验理应提醒林不再心存侥幸，故李官拒纳林因认知不足而犯案，终判林入狱22个月。被告许佩欣涉及4罪，李官亦接纳许对丈夫愚忠故犯案，另念及其两名女儿年幼，不欲父母二人同时入狱，故采纳报告建议，判处许120小时社服令。

案件编号：DCCC836/2023

法庭记者：雷璟怡