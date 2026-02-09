强奸妻子后威胁烧炭同归于尽阻离婚 扎铁工刑恐等两罪成入狱6年

中年扎铁工人在2022年因怀疑妻子红杏出墙，在住所要求与妻子行房遭拒后，涉以鞋带捆绑妻子双手，扯下妻子内裤，在没有使用安全套下强行发生性行为。其后亦涉烧炭威胁以阻止妻子离婚想法，威吓要与妻子同归于尽。被告早前否认强奸及刑事恐吓罪受审，陪审团裁定他两罪成。法官谭耀豪今早在高等法院判刑时指，尽管事主是被告的妻子，惟她仍有权不同意与被告性交，但被告侵犯妻子的个人意愿，强行用武力与妻子行房，明显属加刑因素，终判处被告监禁6年。

求情称一次性犯案无使用武器

谭官引述辩方陈词称，被告在本案中没有使用武器，只涉及一次性的犯案，并非重复犯案。另外，被告在强奸X前没有预先策划，并非早已准备涉事鞋带以作犯案用途。再者，X的手腕只是轻微受伤，在案发后录取的证人口供亦表明，不愿意再作追究，亦已原谅被告，故显示案件或未有对X造成太大创伤。

辩方求情指，被告经历此案件后可谓「家破人亡」，已与家人分居，与妻子的离婚程序已完成，亦失去儿子的抚养权。辩方另称，被告案发前是家庭经济支柱，被告服刑出狱后，基于其年纪，相信寻找工作时会面对不少困难。

谭官判刑时指，事主X不愿接受精神评估，故未能获得心理创伤报告。谭官明言，尽管案发时X是被告的妻子，惟X仍有权不同意与被告性交，但被告侵犯X的个人意愿，强行用武力与X行房，明显属加刑因素。被告在强奸X的过程中捆绑X的双手，令X的手腕部分位置出现瘀伤，更在没有使用安全套的情况下，在X的体内射精。谭官另斥，被告在强奸X后以「一齐烧炭走」威胁X重修旧好，在盘子旁点燃纸张，令X受惊，案情严重，其个人背景不能构成减刑理由，终判处监禁6年。

52岁被告Y.H.H.，报称扎铁工人，被控强奸及刑事恐吓罪。控罪指，他于2022年10月17日，在香港天水围某公屋单位内强奸X；威胁X会使她人身受伤，意图使X受惊。

怀疑妻子与前男友爱火重燃

综合证供，被告在内地认识妻子X，在1993年共结连理，二人婚后分隔中港两地生活，X不满他婚后仍常到内地的士高玩乐。在2003年，二人在香港定居，育有3名儿子，自2017年起分房，但关系不算太差，仍会继续恒常行房，惟被告感觉到与X关系逐渐疏离，亦怀疑X重遇前男友爱火重燃。

在2022年10月17日，X深夜从外回家后，被告欲与X行房，惟X则叫被告「自己去厕所搞掂」，其后问被告「你系咪想离婚？」。被告情绪失控下从后抱住X，将X带入睡房后以鞋带捆绑X双手，扯低X的内裤，没有安全套下强行与她做爱30分钟，最后在X体内射精。被告坚称过程没有使用暴力「好轻松插入」，妻子没有叫救命、没有说「不要」、没有反抗，只是「眼湿湿」。

被告其后拿了一包炭及脸盘入房，点燃纸张两度尝试烧炭，并对X称「我一生人最爱系你，以后都想同你一齐，一系一齐烧炭走好唔好」。X哭诉「为咗细仔，唔好烧（炭）好唔好」。被告则问X「可唔可以唔同个男人一齐」，X答应并解释对方只是其朋友。被告要求X原谅他，并与他重修旧好，及后用𠝹刀割断绑在X手上的鞋带。

案件编号：HCCC204/2024

法庭记者：黄巧儿