黎智英被判囚20年 警方国安处：欢迎法庭重判 确认黎智英幕后推手角色

壹传媒创办人黎智英与《苹果日报》三间相关公司去年被裁定「串谋勾结外国势力」及「串谋发布煽动刊物」3罪罪成，黎智英今早（9日）于西九龙法院被判囚20年，警务处国安处将于11:30就判刑会见传媒。

国安处总警司李桂华欢迎法庭重判黎智英入狱20年，认为判决确认黎智英幕后推手角色。而黎智英早前以各式理由包括健康及被单独囚禁等理由要求轻判，但说法已逐一被反驳回，法庭上透露黎对健康问题夸大其词，而单独囚禁更是出自黎本人要求。

李桂华指，法庭判刑已清楚说明，各被告的罪行已可从其判刑中体验。其中黎智英的煽动罪及勾结境外势力罪分别加刑2个月至3个月，反映其幕后主脑和罪行黑手，以及罪行的严重性，刑期明显达到以儆效尤的效果，李呼吁巿民切勿以身试法。

法例中没有「保外就医」的名词，今日庭上亦见黎「好精神」，故非今日适合去讨论此点。

串谋勾结外国势力案 主脑黎智英被判囚二十年罪有应得 旁听席有人站立举手欢呼「好呀！」

另外，从犯证人陈梓华判囚6年3个月、李宇轩监禁7年3个月、张剑虹、陈沛敏分别判囚6年9个月与7年、杨清奇入狱7年3个月；另罗伟光、林文宗及冯伟光各判囚10年。而三间相关公司各罚款300万4500元。