每日杂志｜新春市道百花齐放 烟花维港餐饮爆满 埃及团热卖旅馆入住旺 业界盼更上一层

农历新年将至，各行业严阵以待迎接黄金档期。有旅行社指，今年以埃及和中东的旅行团最热卖，内地团亦不乏捧场客。至于访港旅客，中小型酒店及旅馆房间预订率达80%，旅馆业更指市道畅旺，冀盼明年会更好。本地消费方面，有标榜维港海景的西餐厅，年初二贺岁烟花夜订座已提早爆满；有中式酒楼指，年廿九前「团年饭」预订率已达90%，惟因经济欠佳及食材涨价，旺丁不旺财。另有花商指，港人热衷买年桔及年花，讨来年顺景好兆头，料生意增长10%。

农历新年，一向是港人外游旺季。金怡假期董事长叶庆宁指，新春档期约有30个旅行团出发，当中以埃及旅行团最热卖，由本月10日起的两星期内，便有10个埃及团队分批出发。他称，埃及团大热，与行程包括去年底新开幕的大埃及博物馆有重大关系，预期热潮持续。

有旅行社指，埃及旅行团最热卖，当中新开幕的大埃及博物馆是最大卖点。

南韩团数量激增20至30%

他补充，除此，长线团如南美森巴嘉年华及南极团已经爆满，而北非摩洛哥、沙特阿拉伯、南非、澳洲塔斯曼尼亚、纽西兰及中东豪华邮轮团、中美洲墨西哥及古巴的旅行团亦受欢迎。他指，今年新春市道较去年畅旺，预期生意增长20%。

东瀛游主席禤国全亦指，今年春节出发前去日本的旅行团数量稳定，反而前往南韩的旅行团表现突出，数量较去年激增20至30%，不少旅客选择到当地赏雪或滑雪。至于东南亚国家方面，越南是港人新兴热点，新春期间越南团亦多人参加，估计与当地酒店配套及食物选择较符合港人有关。

他续称，内地亦是港人热门之选，其中3至4日的广东短线团客量，较去年增加20%至30%，另外前往北京及东北三省的内地长线团，亦有不少港人参加。

新年期间，亦有不少中外旅客访港，近日港府预计年廿八至年初七，约有143万内地旅客访港，更预测今年全年访港旅客数字将突破5000万人次。香港旅游促进会总干事崔定邦指，中小型酒店于新春期间房间预订率已达80%，业界已做好准备接待各地旅客。

香港旅馆业协会创会会长梁大卫指，新春期间旅馆生意料增长5%至10%。

香港旅馆业协会创会会长梁大卫亦指，新春期间旅馆房间的预约情况明显较去年理想，料整体生意增长5%至10%。他称，现时预订率平均达70%，预期下星期将上升至80%，个别传统旅游区更可能达90%。至于入住日期，他称由3至4日到9天都有，若是首次访港旅客，逗留时间会较长。

他指，近日忙于为经营的旅馆补购洗头水等用品。他称，自年前当局推出连串盛事活动，去年起旅客量回升，旅馆入住率亦稳步上扬，盼当局继续举办更多国际盛事，吸引更多旅客访港，早日回复2018年旅游业高峰期，旅馆提前爆满。

年初二贺岁烟花，吸引不少旅客慕名欣赏。

有中式酒楼负责人指，今年团年饭订座理想。

情人节联乘效应 餐厅有期望

留港消费方面，有市民提早预订以维港海景为卖点的餐厅，于年初二晚跟家人一边吃晚餐，一边赏烟花，共度春节。尖沙咀一间酒店的餐饮及宴会区域总监容家骏指，旗下商场的西餐厅面向维港，现时农历年间的预约理想，除年初二晚的订枱已提前爆满，其余日子亦录得50%预约，预期再上升。他又指，今年农历新年接近情人节，料联乘效应下刺激市民消费，预期整体生意增长8%。

团年饭的销情亦理想，中式酒楼董事总经理林永春指，今年年廿八及廿九设两轮订座，现时年廿九的两轮订座，已录得90%客量；年廿七及廿八亦各有80%订座，有信心可以满座。他指，顾客中有街坊及家庭客等熟客，亦有公司宴请员工。该食肆提供4000至1万多元的套餐，顾客亦可单点，丰俭由人。

林永春留意到，经济欠佳下，客人预算缩减，如去年消费预算是1万元，今年减至9000元，「消费心态倾向保守审慎。」

另一酒楼负责人苏万诚则指，过去两星期的周六及周日，不少市民光顾吃「团年饭」，入座率达80%。他指，跟去年相比，客量相若，但营业额下跌10%。他解释，过去消费力较强的公司客订枱减少，「由10围减至3至5围」，取而代之的家庭客虽有2至3围的客量，但消费力明显不及。他续指，近月龙虾及东星斑等贵价海鲜，以及元贝和蚝豉等高档海味的来货价上升，惟营业额下跌，可算「旺丁不旺财」，冀盼来年市道好转。

买年花讨意头 丰俭由人

有花商指，不少市民选购年花，盼讨得好兆头。

此外，过去两星期，旺角花墟渐见人潮，不少市民提早到来选购年花。香港鲜花盆栽批发商会主席赖荣春指，去年整体年花市道一般，花墟甚为冷清，但今年市况明显较炽热。他称，今年年花价格稳定，象征富贵吉祥的桃花、年桔、蝴蝶兰、芍药及吊钟花均销情理想。他留意到，近年市民消费模式呈两极，有市民会选购大众化价格的年花，亦有「豪客」愿付高价，购买来自日本及荷兰的高质花卉，各取所需。

他解释，不少市民买年花，是希望来年事事顺景及财运亨通，「若新春期间，花开不美，会令人感到不吉利。」故一批消费力较强的市民较愿意花费购买心头好，讨个好意头。上周立春日天气回暖，有花商担心年花早开，他称近日气温又下降，估计年花延迟开放，并按近日花墟人流趋势，预测今年整体年花市道较去年上升10%，看好新年走势。

宠物酒店爆满 聘保母上门照顾需求增

农历年间不少市民外游，令暂托宠物需求大增，多间宠物酒店已爆满，连提供宠物保母照顾服务的公司亦增聘人手应付。

多间宠物酒店的负责人均指，农历新年期间房间已「爆满」。猫酒店负责人Amber称，农历年间入住率达90%，预期今年生意增加5%至10%。她称，整个2月房间紧张，预料将有更多市民查询。她称，每日会转发宠物的相片及生活片段，宠主亦可随时浏览爱宠情况。

多间宠物酒店提早爆满。

另一名猫酒店负责人Jessy指，不少客人已提前预留复活节及年底的房间。她称，猫主人不喜欢让爱猫入住一般宠物酒店，怕受狗只惊吓。因应往年有市民临时出行，匆匆订房，故会预留少量房间应对。

收留被遗弃兔子的香港兔友协会亦提供寄养服务，该会主席Shirley指，35个房间的入住率已达85%。她指，近年养兔市民增加，但兔子暂托服务供不应求。

宠物酒店一房难求，有宠主转为聘用宠物保母上门照顾。宠物保母照顾服务公司创办人梁惠姗指，新春期间的生意较平日多3至4倍，现时旗下20位宠物保母的工作已安排好，再无空档，故近日已停接新生意。她称，宠物保母的工作及时间按客人要求，由逗留半小时负责喂食及清洁，到较复杂的喂药及打针。她称，现时每日仍有大批市民查询，近日更须招聘新保母，希望及时为宠主提供照顾服务，让他们安心出行。

酒吧商会搞旺场 与贺岁片办竞饮

农历新年是酒吧业的传统淡季，有商会近日与贺岁片合办竞饮比赛，希望吸引留港的港人消费。

香港酒吧业协会主席钱隽永指，去年上半年有120间酒吧结业，至下半年生意才见起色。面对农历新年的淡季，他认为业界需要作出突破，近日与贺岁片合办推广活动，在100间酒吧举办竞饮比赛，胜出者获赠戏票，盼活动吸引留港的市民外出消遣，带旺市道，并吸引访港旅客光顾消费。

他预期推广活动可为酒吧带来30%的生意增长，以小型酒吧每月营业额30万元为例，若能于淡季录得额外9万元收入，已属十分理想，盼业界继续创新求变。

记者：关英杰