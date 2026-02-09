天气｜年初二贺岁烟花撞正节气「雨水」 天文台料多云 初时局部地区能见度较低

东北季候风正为广东沿岸带来清凉的天气。同时，一道广阔云带覆盖该区。天文台表示本港今早（9日）大部分地区的气温降至14°C左右。年初二（18日）同样是二十四节气的「雨水」，当日天气大致多云。初时局部地区能见度较低。日间短暂时间有阳光，气温介乎19°C至23°C。适逢当日举行「农历新年贺岁烟花汇演」，或影响市民观赏烟花。

天文台预测今日大致多云，天气清凉。早上短暂时间有阳光，气温介乎14°C至17°C。稍后有一两阵微雨。吹清劲东风，离岸及高地间中吹强风。

根据九天天气预报，现时影响华南沿岸的东北季候风会在未来一两日逐步缓和，该区气温回升，未来一两日日间气温回升，明日（10日）气温为16°C至21°C，周四（12日）及周五（13日）风势较大，周四吹4至5级东风，初时离岸间中达6级；周五吹4级东风，初时间中5级。周末至下周初日间温暖，早晚较为潮湿，明日（10日）及周三（11日）湿度介乎60%至90%。

另外，一股清劲的偏东气流会在本周后期影响广东沿岸。天文台预料周末至下周初广东地区天色大致良好，日间温暖，早晚较为潮湿。周六（14日）情人节部分时间有阳光。早晚局部地区能见度较低。日间温暖，气温介乎18°C至24°C。

至于农历新年，新年年廿八（15日）部分时间有阳光。早晚局部地区能见度较低。日间温暖，气温最高25°C；大除夕年廿九（16日）天气大致多云。早晚沿岸有薄雾。日间部分时间有阳光及温暖，气温介乎19°C至24°C；年初一（17日）天气大致多云。早晚沿岸有薄雾。日间短暂时间有阳光，气温介乎19°C至23°C；年初二（18日）天气大致多云。初时局部地区能见度较低。日间短暂时间有阳光，气温介乎19°C至23°C。