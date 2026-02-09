天文台｜天气清凉 早上短暂时间有阳光 最高气温约17度
更新时间：07:01 2026-02-09 HKT
发布时间：07:01 2026-02-09 HKT
发布时间：07:01 2026-02-09 HKT
东北季候风正为广东沿岸带来清凉的天气。本港今早大部分地区的气温降至14度左右。
本港地区今日天气预测，大致多云，天气清凉。早上短暂时间有阳光。最高气温约17度。稍后有一两阵微雨。吹清劲东风，离岸及高地间中吹强风。
展望未来一两日日间气温回升。本周中后期部分时间有阳光。
一股达强风程度的东北季候风会在今日影响华南沿岸，该区早上相当清凉。而一道云带会在今明两日覆盖广东。季候风会在本周中期逐步缓和，华南气温回升。预料一股清劲的偏东气流会在本周后期影响广东沿岸。
