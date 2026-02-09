情人节撞正年廿七及星期六 花店失晒命客：订单少一半 花商指市民或买「年花」赠爱侣

向爱侣送赠鲜花，共晋烛光晚餐，为每年情人节增添「仪式感」，惟今年情人节适逢星期六，且临近农历新年，旺角花墟多间花店在当眼处摆放年花，仅少数有推销情人节花束。有花店负责人表示，今年无需送花到办公室「晒命」，情人节相关订单较去年少一半以上。不过亦有花商指，本港消费气氛改善，加上花墟重建吸引留影客，料两个节日期间，生意可增加约1成。餐饮业预料，情人节营业额较平日周六增长约1成，「情人节不单只有情人庆祝，很多家庭客以往都有在情人节一起吃饭。」

多间花店主力销售年花

距离情人节不足一星期，《星岛》记者到旺角花墟观察，多间花店主力销售年花，将兰花、年桔等摆放在门口当眼处，仅部分花店将玫瑰放在门口，或贴告示称欢迎预订情人节花束。

香港鲜花盆栽批发联会主席赖荣春表示，今年情人节在「年廿七」，紧接农历新年，估计有市民买牡丹、蝴蝶兰、日本蕙兰等年花赠爱侣，「这些花的花语都象征爱情。粉红色的蝴蝶兰代表『少女微笑』，女性收到后一定会笑。」

赖荣春估计，今年市民倾向情人节当日买花，或直接买年花赠爱侣，「情人节花束的销情可能少了，但对年花影响不大，见到市民很积极地买，今年气氛似乎有好转。」他又说，随著重建临近，不少市民、游客会趁新年到花墟留影，可望带旺人流及生意，「情人节连农历新年，估计生意额增加约1成。」

花商料生意按年少6成

对于花商倾向做年花生意的现象，卉丰花业负责人Cherry解释，花墟由本月7日至17日封路，花店需要取舍，「每年正月二十前，大家都买兰花为主，因为可以放几个月。」 此外，今年情人节适逢周六，失去需「晒命」的客户，料生意按年少6成以上，「送花到办公室，都是想其他同事看到。」

Cherry续谓，今年订花顾客仍以男士为主，女士百中无一，「女士会送些较实际的礼物，就算送花给男士，对方都未必开心。」她亦说，会透过差异化行销，应对内地花商竞争，「在推出的花束款式中，加入外国花材。绣球花会用外国花才有的颜色，衬花都会用内地没有的花，看起来高贵一点。」

笑笑口花店负责人张先生表示，今年情人节临近新年假期，不少爱侣计划外游，即使花店没有加价，订单也较去年锐减一半，「买花平均花费约600元，不会有太贵的花，1000多元的花束都很少。」他称，近年有人充当中介从深圳、莲塘等地「拉车仔」送花往香港，惟两地租金及薪酬水平不同，本地花店难以「斗平」，只能在维持质素同时，尽量控制成本，「若市道不好，就不要入太多货，请太多人，宁愿自己辛苦一点。」

西餐厅订枱率约7成

想与另一半甜甜蜜蜜，一顿情人节晚餐不能少。餐饮联业协会会长黄家和表示，西餐厅订枱率约7成，表现不俗，预计业界营业额较平常的周六增加1成，「情人节套餐价钱无大幅变动，人均消费约600元，高端食肆约1、2千元。」他说，尽管仍会有不少市民趁周末及长假外游，但相信一系列农历新年庆祝活动，可带动市民出外消费，吸引游客到港，料业界新年期间生意额按年有5%增长，「尤其粤车南下的顾客消费力较高，对餐饮业有帮助。」

记者 萧博禧