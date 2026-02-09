乙明邨首设跨代共融游乐空间 创意新设施连系不同世代

踏入乙明邨的游乐空间，感受到不一样的欢笑声，长者踏上漫步机慢慢热身，小朋友在弹跳床上蹦跳；绳网阵旁，长者扶一扶、孩子回头笑一笑，虽则年龄悬殊，却玩出同一份欢欣。位于乙明邨明耀楼对开的公共空间，2月7日迎来新面貌，全港首个跨代共融游乐空间正式开放。场内设有手臂转动轮、漫步机、儿童弹跳床、绳网阵及可边运动边充电的健身单车等设施，部分运动设施以屋邨英文名称「JAT MIN」为灵感设计，色彩明亮，适合不同年龄的街坊一同享用。

由香港房屋协会（房协）与香港理工大学（理大）赛马会社会创新设计院携手合作创造。理大赛马会社会创新设计院早前获香港赛马会慈善信托基金捐助，支持游乐空间的设计，把沙田乙明邨的公共空间全新规划成连系跨代的游乐好去处，提升居民的幸福感。项目团队过去两年走入社区，透过居民访谈与共创工作坊，听取老中青幼的心声，打造既安全又充满欢乐的空间。

跨代共融游乐空间 盼将理念推广至更多地区

律政司副司长张国钧博士主礼时表示，房协是政府房屋政策重要伙伴，一直致力解决住屋问题。政府重视构建跨代共融社区，房协理念与政府不谋而合。以乙明邨为试点，首创将适合不同年龄的健体设施融合，推动长幼同乐，相信能为居民带来休闲乐趣。房协近年将居家安老理念提升至建立跨代共融居住环境，房协主席凌嘉勤教授强调是次游乐空间不仅为乙明邨及周边社区带来全家玩乐好去处，更标志「跨代共融在房协」（InterGen@HS）计划正式启动，核心口号为「多点点心思・跨代连结好好多」。房协将全方位渗透跨代共融至项目规划、屋邨改善、物业管理、社区及长者服务，以至商业租务，继续发挥「房屋实验室」的角色。他感谢赛马会资助，形容这是共创设计项目，值得业界参考，将理念推广至更多地区。

今次乙明邨的游乐空间成功诞生，充分展现香港理工大学跨学科协作，项目由赛马会社会创新设计院牵头，结合理大康复治疗科学系、护理学院、食品科学及营养学系、设计学院及纳米3D混凝土打印研究中心的专业知识，理大校长滕锦光教授赞扬团队将研究成果转化为实用设施，实践理大造福社会使命，他同时感谢房协、赛马会慈善信托基金及居民信任，让乙明邨成香港共融宜居范例。理大将持续推动跨学科研、教育与实践，应对人口老化挑战。

试点经验延伸 商场及创业计划融入跨代元素

乙明邨早于2021年推出「齐乐同行」计划，引入北欧式健步径（Nordic Walk）、芬兰木棋（Molkky）及柔力球等活动。是次计划代表房协正式将跨代共融贯穿业务，包括预计2027年开幕、以「建立跨代生活圈」为主题的商场「启点」（KEyPoint），透过空间设计、商户组合及多元化活动，营造跨代同乐氛围，成为社区新地标。

房协去年推出的「跨代『商』连・青年创业计划」（InterGen Biz-net），在北角健康村及红磡家维邨提供4间商舖予年轻人创业，结合跨代理念，已于去年11月开业，优秀团队日后可进驻「启点」快闪店。

吉祥物「IG Family」亮相 增添亲和力

为宣传理念，房协特别创作的「IG Family」三代家庭吉祥物，六位家庭成员的其中两位「嫲嫲」欢婶和「孙仔」乐乐在活动中首度亮相，未来IG Family成员将在多个活动现身，与公众见面，推广共融。