生蚝食物中毒︱衞生署再揭2宗相关个案共涉5人 于黄竹坑Chef's Cuts用膳后不适

衞生署衞生防护中心今日（8日）正调查两宗有流行病学关连的食物中毒个案群组，共涉及5人。受影响的2男3女年龄介乎30岁至38岁。他们于1月30日在黄竹坑香叶道11号「THE SOUTHSIDE」二楼229及230铺「Chef's Cuts」晚膳后，约14至49小时先后出现腹泻、腹痛、呕吐和发烧等病征。

生蚝食物中毒︱同一餐厅启德分店 近日曾爆类似个案

翻查资料，启德AIRSIDE的Chef's Cuts分店，近日亦曾爆发食物中毒群组，共涉及6人，全部人均曾进食生蚝。

衞生防护中心指，其中3名受影响人士已求医，无须入院。全部受影响人士现时情况稳定。衞生防护中心及食物安全中心的调查仍然继续。

初步调查显示，受影响人士于上述食肆进食的共同食物为生蚝。食物环境衞生署食物安全中心和环境衞生部人员早前已到涉事餐厅及生蚝供应商杰顿国际食品及88投资控股有限公司（Jeton International Food and 88 Investment Holdings Limited）调查。

已指示供应商暂停出售及供应生蚝

食物安全中心在调查后，已经即时指示供应商杰顿国际食品及88投资控股有限公司暂停出售及供应生蚝，并在2月6日发出有关跟进工作的新闻稿，指示业界如持有该公司供应的生蚝，应立即停售。所有新呈报的个案，均在食物安全中心采取防控措施前进食有关生蚝。

过去三周录得34宗食物中毒个案 共影响108人

衞生防护中心总监徐乐坚表示，过去数周录得的食物中毒个案持续增加，由去年12月底每周录得平均一宗个案，上升至上月每周平均4宗，2月首周更急增至27宗个案。过去三周（1月18日至2月7日）已录得34宗食物中毒个案（共影响108人），当中30宗（88%）与诺如病毒相关（共影响94人）。流行病学调查发现上述与诺如病毒相关的食物中毒个案的受影响人士全部在潜伏期内曾食用生蚝。受影响人士当中，有五人须留院治理，全部情况稳定。衞生防护中心已将全部食物中毒个案通知食物安全中心作出跟进。」