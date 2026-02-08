天气｜过年暖笠笠 天文台料年廿八最高25°C 即睇年初一天气（附九天天气预报）

天文台指，干燥的东北季候风正影响广东沿岸。而覆盖该区的云带稍为转薄。天文台指今日（8日）正午时分，本港大部分地区的气温较昨日（7日）低4至6°C。

天气︱年廿八最高25°C 比对上一报有所调高

天文台更新九天天气预报，年廿八（15日）天气部分时间有阳光，气温最高25°C，比对上一报调高1°C；大除夕年廿九（16日）天气大致多云，日间短暂时间有阳光，气温介乎19°C至24°C；年初一（17日）天气大致多云，日间短暂时间有阳光，气温介乎19°C至23°C。

天文台预测本港下午部分时间有阳光及干燥，今晚大致多云，气温介乎15°C至20°C。吹和缓至清劲北至东北风，离岸及高地间中吹强风，晚上转吹东风。

天气︱周一吹7级风 周三起气温回升

根据天文台九天天气预报，天文台指一股达强风程度的东北季候风会在明日（9日）影响华南沿岸，该区早上相当清凉，风势颇大，吹5级东风，离岸及高地间中达7级。而一道云带会在未来一两日覆盖广东。

另外，季候风会在本周中期逐步缓和，华南气温回升，周三（11日）天气大致多云，日间部分时间有阳光，气温回升介乎18°C至24°C。

