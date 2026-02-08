社署：6支保护儿童支援服务队 截至去年9月已处理428宗家庭个案
发布时间：11:12 2026-02-08 HKT
社署资助非政府机构于去年3月成立六支保护儿童支援服务队，为有管教困难或存在虐待风险的家庭提供家居支援、辅导和专业介入，协助家长学习正向管教，修补亲子关系。截至去年9月底，服务队已处理428宗家庭个案。
新登记保护儿童个案持续上升
按社署数字，每年新登记的保护儿童个案由2020年的940宗，持续上升至2024年的1504宗，去年首三季则录得1022宗。《强制举报虐待儿童条例》上月生效，条例规定，社工、教师、医生、临床心理学家等25类指明专业人员，若在工作过程中有合理理由怀疑儿童遭受严重伤害，或面对遭受严重伤害的实际风险，必须尽快举报。
社署家庭及儿童福利科总社会工作主任（家庭暴力）袁玉珊表示，配合条例生效，政府已在多方面加强支援，包括增加该署保护家庭及儿童服务课的人手，以助接收和处理举报个案，而协助受虐儿童及其家庭的服务也有提升。
此外，政府也持续投放资源，增加儿童住宿照顾服务名额，包括去年先后在屯门和观塘增设留宿幼儿中心，共提供额外96个服务名额，每年可为约380名有需要幼童提供紧急住宿照顾。
