Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

社署：6支保护儿童支援服务队 截至去年9月已处理428宗家庭个案

社会
更新时间：11:12 2026-02-08 HKT
发布时间：11:12 2026-02-08 HKT

社署资助非政府机构于去年3月成立六支保护儿童支援服务队，为有管教困难或存在虐待风险的家庭提供家居支援、辅导和专业介入，协助家长学习正向管教，修补亲子关系。截至去年9月底，服务队已处理428宗家庭个案。

新登记保护儿童个案持续上升

按社署数字，每年新登记的保护儿童个案由2020年的940宗，持续上升至2024年的1504宗，去年首三季则录得1022宗。《强制举报虐待儿童条例》上月生效，条例规定，社工、教师、医生、临床心理学家等25类指明专业人员，若在工作过程中有合理理由怀疑儿童遭受严重伤害，或面对遭受严重伤害的实际风险，必须尽快举报。

袁玉珊（中）表示，配合《强制举报虐待儿童条例》生效，社署已增加人手处理举报个案。政府新闻网图片
袁玉珊（中）表示，配合《强制举报虐待儿童条例》生效，社署已增加人手处理举报个案。政府新闻网图片

社署家庭及儿童福利科总社会工作主任（家庭暴力）袁玉珊表示，配合条例生效，政府已在多方面加强支援，包括增加该署保护家庭及儿童服务课的人手，以助接收和处理举报个案，而协助受虐儿童及其家庭的服务也有提升。

此外，政府也持续投放资源，增加儿童住宿照顾服务名额，包括去年先后在屯门和观塘增设留宿幼儿中心，共提供额外96个服务名额，每年可为约380名有需要幼童提供紧急住宿照顾。

相关新闻：
强制举报虐儿︱医管局指有足够准备 有为医护提供培训 关日华：新手家长感压力可寻支援

强制举报虐儿｜条例实施后举报怀疑个案增 孙玉菡 : 社会意识提升
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
01:09
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
生活百科
2026-02-07 12:00 HKT
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
生活百科
21小时前
连锁超市快闪贺年优惠全单85折！只限2天 满额送米+$30现金券
连锁超市快闪贺年优惠全单85折！只限2天 满额送米+$30现金券
时尚购物
22小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
2026-02-05 08:00 HKT
「周星驰爱将」北上办年货 拥2亿身家仍专攻平价水果 食2元一斤车厘茄
「周星驰爱将」北上办年货 拥2亿身家仍专攻平价水果 食2元一斤车厘茄
影视圈
13小时前
前TVB移民女星曝光加拿大医院天价帐单！母亲住院5日索价XX万：我哋都吓亲，点样畀啊
前TVB移民女星曝光加拿大医院天价帐单！母亲住院5日索价XX万：我哋都吓亲，点样畀啊
影视圈
15小时前
79X路线巴士途经大埔时，司机突然「急转落大埔」，为送抽筋婴儿到医院救治。
79X巴士司机因一事转軚冇行既定路线 直往那打素医院 全车乘客竟无怨言 网民忧司机被算帐
社会
21小时前
陈凯琳盛传家族富裕竟有成员住公屋？出动92岁外婆帮手吸金 三代同堂「基因」再掀讨论
陈凯琳盛传家族富裕竟有成员住公屋？出动92岁外婆帮手吸金 三代同堂「基因」再掀讨论
影视圈
3小时前
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
饮食
2026-02-06 18:26 HKT
奇案解密｜旅日福建姊妹花遭杀尸塞行李箧 控方：有人提议假结婚凶手感被利用
奇案解密｜旅日福建姊妹花遭杀尸塞行李箧 控方：有人提议假结婚凶手感被利用
奇闻趣事
4小时前