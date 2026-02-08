天文台｜早上相当清凉 日间部分时间有阳光及干燥 最高气温约20度
东北季候风正影响广东沿岸。而一道云带覆盖该区。本港方面，今早大部分地区的气温较昨日低四度左右。
本港地区今日天气预测，大致多云。早上相当清凉。日间部分时间有阳光及干燥，最高气温约20度。吹和缓至清劲北至东北风，离岸及高地间中吹强风，稍后转吹东风。
展望明日风势颇大，早上仍然相当清凉。随后两三日日间气温回升。
东北季候风会在今明两日增强，华南沿岸风势颇大，内陆地区早晚寒冷。而一道云带会在本周初覆盖该区。随著季候风稍为缓和，本周中期华南气温回升。预料一股清劲的偏东气流会在本周后期影响广东沿岸。
