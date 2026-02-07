房协乙明邨打造全港首个跨代共融空间 集健体与游乐等于一身 冀起示范作用

本港人口老龄化，香港房屋协会今日（7日）举行「跨代共融在房协」（InterGen@HS）启动礼暨乙明邨跨代共融游乐空间开幕典礼。新开设的全港首个跨代共融游乐空间位于沙田乙明邨，集健体、游乐与社交功能于一身。房协主席凌嘉勤表示，项目的设计原则，是希望让不同年龄层人士可以一同享用有关设施，并期望项目起到示范作用，让这种跨代共融休憩空间的模式能在全港不同屋苑，无论是私人屋苑还是公共屋邨都能推广。

凌嘉勤表示，房协近年推动和实践的居家安老理念，提升至建立跨代共融的居住环境和社区层面，而该「跨代共融游乐空间」的诞生，不单是为乙明邨及周边社区缔造一个全新及长、中、青、幼都适合玩乐的好去处，亦代表「跨代共融在房协」计划正式启动，未来会应用于各个业务范畴，涵盖项目规划、屋邨改善项目、物业管理、社区及长者服务，以至商业租务和建立房协独特的跨代共融品牌。

律政司副司长张国钧表示，房协是政府推展房屋政策的重要合作伙伴，一直致力协助社会解决住屋问题。政府十分重视构建「跨代共融」的社区，房协的理念亦与政府不谋而合。乙明邨正是房协一个重要试点，打造全港首个「跨代共融游乐空间」，把适合不同年龄层的健体设施融合起来，推动长幼同乐，值得支持和推动，深信新的游乐空间，能够为居民带来不少休闲乐趣。

香港赛马会董事胡家骠表示，新增的设施融合游戏与锻炼元素，不但鼓励长者多做运动、积极参与社交，实践居家安老，同时亦为老友记与小朋友提供更多互动的机会，展示了运动能成为促进跨代互动、连系长者与社区的桥梁。马会将继续透过跨领域协作，鼓励不同年龄层、背景及能力的市民参与体育活动，促进身心健康，并借此凝聚社区。



全新的乙明邨「跨代共融游乐空间」位于明耀楼对开的公共空间。房协与理大赛马会社会创新设计院及非政府组织合作，邀请不同年龄层居民分享他们对公共空间的愿景，为乙明邨的公共空间改造及硬件装置提供意见，订立屋邨休憩空间设计蓝图，为该公共空间进行大变身，经全新规划及设计后，成为色彩缤纷明亮、集健体、游乐与社交功能于一身的跨代共融空间，并将乙明邨的英文字JAT MIN化身成为部份运动健体设施，例如轻松简单的手臂转动轮及漫步机，还有儿童弹跳床及绳网阵，以及可以边踏单车边充电的健体单车等，鼓励不同年龄居民于同一个地点一起游乐互动。