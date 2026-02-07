Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

房协乙明邨打造全港首个跨代共融空间 集健体与游乐等于一身 冀起示范作用

社会
更新时间：19:05 2026-02-07 HKT
发布时间：19:05 2026-02-07 HKT

本港人口老龄化，香港房屋协会今日（7日）举行「跨代共融在房协」（InterGen@HS）启动礼暨乙明邨跨代共融游乐空间开幕典礼。新开设的全港首个跨代共融游乐空间位于沙田乙明邨，集健体、游乐与社交功能于一身。房协主席凌嘉勤表示，项目的设计原则，是希望让不同年龄层人士可以一同享用有关设施，并期望项目起到示范作用，让这种跨代共融休憩空间的模式能在全港不同屋苑，无论是私人屋苑还是公共屋邨都能推广。

凌嘉勤表示，房协近年推动和实践的居家安老理念，提升至建立跨代共融的居住环境和社区层面，而该「跨代共融游乐空间」的诞生，不单是为乙明邨及周边社区缔造一个全新及长、中、青、幼都适合玩乐的好去处，亦代表「跨代共融在房协」计划正式启动，未来会应用于各个业务范畴，涵盖项目规划、屋邨改善项目、物业管理、社区及长者服务，以至商业租务和建立房协独特的跨代共融品牌。

律政司副司长张国钧表示，房协是政府推展房屋政策的重要合作伙伴，一直致力协助社会解决住屋问题。政府十分重视构建「跨代共融」的社区，房协的理念亦与政府不谋而合。乙明邨正是房协一个重要试点，打造全港首个「跨代共融游乐空间」，把适合不同年龄层的健体设施融合起来，推动长幼同乐，值得支持和推动，深信新的游乐空间，能够为居民带来不少休闲乐趣。

香港赛马会董事胡家骠表示，新增的设施融合游戏与锻炼元素，不但鼓励长者多做运动、积极参与社交，实践居家安老，同时亦为老友记与小朋友提供更多互动的机会，展示了运动能成为促进跨代互动、连系长者与社区的桥梁。马会将继续透过跨领域协作，鼓励不同年龄层、背景及能力的市民参与体育活动，促进身心健康，并借此凝聚社区。

全新的乙明邨「跨代共融游乐空间」位于明耀楼对开的公共空间。房协与理大赛马会社会创新设计院及非政府组织合作，邀请不同年龄层居民分享他们对公共空间的愿景，为乙明邨的公共空间改造及硬件装置提供意见，订立屋邨休憩空间设计蓝图，为该公共空间进行大变身，经全新规划及设计后，成为色彩缤纷明亮、集健体、游乐与社交功能于一身的跨代共融空间，并将乙明邨的英文字JAT MIN化身成为部份运动健体设施，例如轻松简单的手臂转动轮及漫步机，还有儿童弹跳床及绳网阵，以及可以边踏单车边充电的健体单车等，鼓励不同年龄居民于同一个地点一起游乐互动。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
50岁武打巨星惊传患胆囊癌三期  接受化疗2年暴瘦  爱家好男人曾「暴打」张晋
50岁武打巨星惊传患胆囊癌三期  接受化疗2年暴瘦  爱家好男人曾「暴打」张晋
影视圈
9小时前
美连锁餐厅惊传恐怖自杀案  厨师赤裸头插深炸锅身亡
即时国际
10小时前
李龙基被爆言而无信见钱开眼？前亚视金牌主持点名狂闹：毫无道义 决定永不合作
李龙基被爆言而无信见钱开眼？前亚视金牌主持点名狂闹：毫无道义 决定永不合作
影视圈
8小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
2026-02-05 08:00 HKT
79X路线巴士途经大埔时，司机突然「急转落大埔」，为送抽筋婴儿到医院救治。
79X巴士司机因一事转軚冇行既定路线 直往那打素医院 全车乘客竟无怨言 网民忧司机被算帐
社会
4小时前
立法会选举︱开支申报「奇观」：有人豪花2万泊车 造型设计使$6500 新丁用$5000学演讲
立法会选举︱开支申报「奇观」：有人豪花2万泊车 造型设计使$6500 新丁用$5000学演讲
政情
5小时前
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
饮食
2026-02-06 18:26 HKT
毕马威：私烟销量激增265% 两度增烟税助长私烟 学者忧令年轻烟民「一世都无食过完税烟」 瓦解现有控烟机制
社会资讯
2026-02-06 12:12 HKT
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
01:09
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
生活百科
7小时前
业主买独立屋惊见「隐藏门」 揭开秘密通道后 楼价即升值 易手劲赚近3000万
业主买独立屋惊见「隐藏门」 揭开秘密通道后 楼价即升值 易手劲赚近3000万
海外置业
13小时前