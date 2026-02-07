初一花车巡游｜观众座席门票售罄 旅发局吁市民免费沿巡游路线观赏或收看现场直播
更新时间：14:36 2026-02-07 HKT
每年的初一花车巡游，都吸引不少市民及海内外游客观看。旅发局公布，观众座席门票已全部售罄。
旅发局衷心感谢市民旅客踊跃支持，欢迎未能购票人士当晚沿巡游路线观赏汇演或透过旅发局Discover Hong Kong YouTube及电视台收看现场直播。
旅发局以「福运全城」为主题宣传城中连串新春活动，而初一花车巡游以「开年 开运 开心」为题。汇演有近60个来自不同国家地区的表演队伍，以及花车团队参与演出，阵容鼎盛。
巡游队伍将由香港文化中心广场出发，途经广东道、海防道及弥敦道，到达香港喜来登酒店外的终点。首辆花车预计到达时间如下：
|由香港文化中心出发
|晚上8时
|广东道
|晚上8时30分
|弥敦道
|晚上9时
|以香港喜来登酒店外为终点
|晚上9时45分
汇演开始前约下午6时，将有多队本地表演团体沿巡游路线送上暖场表演，涵盖舞狮、舞龙、花式跳绳、街舞、魔术等，率先炒热现场气氛。
警方于活动举行前约2至3小时将实施封路措施，市民旅客可留意当日发放的最新官方资讯。
由年初二（2月18日）起，花车与表演团队将于全城多区展出与演出，延续汇演精彩。其中八辆花车会首度于启德体育园展出，年初二及年初三（2月18日及19日）更有多支参与汇演的中国内地及国际表演队伍即场献技
