79X巴士司机因一事转軚冇行既定路线 直往那打素医院 全车乘客竟无怨言 网民忧司机被算帐

一名网民在社交平台发文，分享其乘搭巴士时的特殊经历。该乘客指，当时乘搭往皇后山方向的79X路线巴士，途经大埔时，司机突然「急转落大埔」，而该路线平常并不会驶入该区。发文者起初以为司机行错路线，随后得知事出有因，原来「车上有个BB突然抽筋」。为让婴儿尽快获得救治，司机果断改变行程，「车咗成车人去那打素医院」。帖文最后表达对婴儿的关切，写道「希望BB冇事」，并赞扬司机有爱心，留言区不少网民对此附议。

发文者已去信城巴公司赞扬司机

事件引起网上热议，不少网民对车长的应变表示赞赏，称「高速公路要揾架白车比你真系唔易，司机坚抽」，感谢其当机立断。同时，亦有人肯定车上乘客的包容，认为「乘客都好好」、「乘客有爱，无嘈无闹」，共同促成这次救援。另有网民建议向城巴公司去信赞扬司机，获发文者回复「已回馈」。

网民：巴士冲医院快过白车？

然而，亦有网民担心司机可能因偏离路线而面临投诉甚至处分，留言称「希望唔好有人投诉」，并忧虑「司机唔好俾公司秋后算帐」。另一方面，有网民提出程序疑问，「唔会帮手call救护车快啲？」质疑巴士体积较大，未必比救护车更灵活快捷。另外，有大埔区居民表示，曾目睹该巴士异常绕路，称「就系谂紧点解有班车兜到入富亨咁夸张」。

城巴：正了解事件详情

城巴发言人回复传媒表示，周五晚上约10时，城巴79X路线巴士于吐露港公路行驶期间，有名乘客察觉同行小童不适，向车长寻求协助。车长认为情况紧急，安排巴士驶至大埔那打素医院附近，让乘客下车求诊，其后巴士继续行程。城巴正了解事件详情，并感谢同车乘客的谅解。

