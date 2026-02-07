Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

龙虾湾谋杀案｜62岁主犯被控谋杀 今早东区裁判法院提堂

社会
更新时间：10:55 2026-02-07 HKT
发布时间：10:55 2026-02-07 HKT

1989年西贡龙虾湾谋杀案，62岁男子梅耀强被怀疑涉案，他疑潜逃近37年后，本周一在泰国曼谷落网，被押解回港后随即被香港警方拘捕。梅耀强被控1项谋杀罪，今早被押往东区裁判法院提堂，暂毋须答辩。裁判官屈丽雯押后案件至4月10日、于观塘裁判法院再讯，以待警方进一步调查，被告没有保释申请，续须还押候讯。

被告今身穿褐色上衣及戴黑框眼镜，被警员押至东区裁判法院提堂。陈浩元摄
被告今身穿褐色上衣及戴黑框眼镜，被警员押至东区裁判法院提堂。陈浩元摄

被告梅耀强、报称食摊负责人，今由当值律师代表，他被1项谋杀罪。控罪指，被告于1989年8月31日在香港西贡龙虾湾与其他人谋杀雷育才。被告今身穿褐色上衣及戴黑框眼镜，他于犯人槛内应讯期间神色平静。

案件编号：ESCC 348/2026
法庭记者：王仁昌

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
饮食
17小时前
52岁TVB「最贵司仪」冰天雪地完成状举 久未现身面容有大变化 积极转跑道性向成疑
52岁TVB「最贵司仪」冰天雪地完成状举  久未现身面容有大变化  积极转跑道性向成疑
影视圈
12小时前
郭秀云元朗代友寻遗失鹦鹉 座驾挡风玻璃被击碎 凶徒留字条：下次弄人
郭秀云元朗代友寻遗失鹦鹉 座驾挡风玻璃被击碎 凶徒留字条：下次弄人
突发
2小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
2026-02-05 08:00 HKT
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
时事热话
2026-02-05 13:29 HKT
香港情侣深圳酒店亲热 遭针孔摄录偷拍 男方网上睇片惊见变「主角」
02:41
香港情侣深圳酒店亲热 遭针孔摄录偷拍 男方网上睇片惊见变「主角」
即时中国
23小时前
04:52
星岛申诉王｜90后揭自提点「揾银」真相 日做12小时赚少过最低工资 难识女朋友：不如揸的士
申诉热话
2026-02-06 07:43 HKT
毕马威：私烟销量激增265% 两度增烟税助长私烟 学者忧令年轻烟民「一世都无食过完税烟」 瓦解现有控烟机制
社会资讯
23小时前
业主买独立屋惊见「隐藏门」 揭开秘密通道后 楼价即升值 易手劲赚近3000万
业主买独立屋惊见「隐藏门」 揭开秘密通道后 楼价即升值 易手劲赚近3000万
海外置业
5小时前
佘诗曼台上挞低惊心动魄  骇人画面曝光视后冷静反应获赞  网民细思极恐点出避过严重受伤关键
00:58
佘诗曼台上挞低惊心动魄  骇人画面曝光视后冷静反应获赞  网民细思极恐点出避过严重受伤关键
影视圈
18小时前