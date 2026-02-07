龙虾湾谋杀案｜62岁主犯被控谋杀 今早东区裁判法院提堂

1989年西贡龙虾湾谋杀案，62岁男子梅耀强被怀疑涉案，他疑潜逃近37年后，本周一在泰国曼谷落网，被押解回港后随即被香港警方拘捕。梅耀强被控1项谋杀罪，今早被押往东区裁判法院提堂，暂毋须答辩。裁判官屈丽雯押后案件至4月10日、于观塘裁判法院再讯，以待警方进一步调查，被告没有保释申请，续须还押候讯。

被告今身穿褐色上衣及戴黑框眼镜，被警员押至东区裁判法院提堂。陈浩元摄

被告梅耀强、报称食摊负责人，今由当值律师代表，他被1项谋杀罪。控罪指，被告于1989年8月31日在香港西贡龙虾湾与其他人谋杀雷育才。被告今身穿褐色上衣及戴黑框眼镜，他于犯人槛内应讯期间神色平静。

案件编号：ESCC 348/2026

法庭记者：王仁昌