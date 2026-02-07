龙虾湾谋杀案｜62岁主犯被控谋杀 今早东区裁判法院提堂
更新时间：10:55 2026-02-07 HKT
发布时间：10:55 2026-02-07 HKT
发布时间：10:55 2026-02-07 HKT
1989年西贡龙虾湾谋杀案，62岁男子梅耀强被怀疑涉案，他疑潜逃近37年后，本周一在泰国曼谷落网，被押解回港后随即被香港警方拘捕。梅耀强被控1项谋杀罪，今早被押往东区裁判法院提堂，暂毋须答辩。裁判官屈丽雯押后案件至4月10日、于观塘裁判法院再讯，以待警方进一步调查，被告没有保释申请，续须还押候讯。
被告梅耀强、报称食摊负责人，今由当值律师代表，他被1项谋杀罪。控罪指，被告于1989年8月31日在香港西贡龙虾湾与其他人谋杀雷育才。被告今身穿褐色上衣及戴黑框眼镜，他于犯人槛内应讯期间神色平静。
案件编号：ESCC 348/2026
法庭记者：王仁昌
最Hit
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
2026-02-05 08:00 HKT
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
2026-02-05 13:29 HKT
星岛申诉王｜90后揭自提点「揾银」真相 日做12小时赚少过最低工资 难识女朋友：不如揸的士
2026-02-06 07:43 HKT