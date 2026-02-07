新春旅客料达143万人次 罗淑佩：热门生态旅游景点加派人手 用科技监控免「逼爆」

农历新年将至，文化体育及旅游局局长罗淑佩今日(7日)在电台节目预计，为期九天的内地春节长假将迎来约143万内地旅客。她期望透过「错峰出行」分散人流，并强调政府已做好跨部门部署，从交通、口岸管理到景点安排均已「加码」，务求让旅客和市民在连串节庆活动中有理想的体验。

团年饭订枱率达7-8成 农历年酒店订房达9成

罗淑佩透露，本港初一至初五有不同节目，包括花车、烟火汇演及贺岁马外，亦有贺岁杯足球赛等，花车巡游汇演后·花车将摆放在香港不同的地方，包括林村及启德体育园，期望旅客可分流至不同景点；酒店业亦有好消息，订房率在已有7-8成，当公布初二烟花时，「订房𠮶一波又加咗少少」至9成，团年饭订枱已有7-8成，反映气氛及市道好，因此对市道感乐观。

跨部门应对新春客流高峰

罗淑佩表示，由政务司司长主持的跨部门会议已就农历年长假期作出部署。入境处、海关及警队等纪律部队人员将在节日期间紧守岗位，取消休假，全力确保各陆路、海路及空路口岸运作畅顺。警方将特别加强在港珠澳大桥和深圳湾等主要通道的交通管理，以防任何意外导致挤塞。同时，港铁及专营巴士公司亦会密切监察客流，随时准备加密班次。此外，当局将严厉执法，打击「黑的」等违规行为，保障旅客权益。

加派人手进驻热门生态旅游 保持衞生及分流人流

针对近年兴起的生态旅游热，罗淑佩指出渔农自然护理署的同事亦需在假期中加班工作，以应对人流。例如在热门的西贡咸田湾，当局已安排承办商派员驻扎，以便即时提供服务；并利用科技，如在垃圾站及厕所附近安装网络摄影机，以便调配人手处理。其他热门景点如破边洲等「打卡」热点，渔护署或会实施人流管制，免「逼爆」景点，确保游客能有舒适和安全的体验。罗淑佩借此呼吁，旅客和市民在享受郊野之美时，必须自律，爱护环境，切勿在非指定地点生火，免触犯法例；而旅行团亦不可以「营火会」来招徕客人，旅监局亦会作出巡察，若发现是「野马团行团」，会作出跟进。

多元盛事与文创IP 提升旅游「含金量」

展望全年，罗淑佩重申有信心今年访港旅客量能突破五千万人次。但她更强调，除了追求「量」，更要重视「质」的提升，即促进旅客消费和延长留港时间。她以故宫文化博物馆的埃及展览为例，指出具吸引力的文创产品（IP），如「法老猫」系列商品，能有效刺激消费意欲。此外，她认为「盛事经济」是关键一环，例如将大型演唱会或活动延长至两天或以上，能吸引「铁粉」游客「全勤」留港，从而带动住宿及其他相关消费。

马拉松研扩大规模 须考虑封路及对沿途民居影响

谈及报名人数破纪录的香港马拉松，赛事名额「供不应求」，田径总会正研究扩大规模的可行性，包括将赛事分为两天举行。罗淑佩表示，有人建议发展嘉年华会式的盛事，亦有跑友不赞成。罗淑佩指田总亦反映，扩大规模和人数是必然选项，不过政府要求田总想清楚，希望马拉松向哪个方面发展。罗淑佩指出，不少人参加「十公里」赛以兴趣、玩乐为主，「好明显系嘉年华式」，空间较多，有建议在板道比赛，边跑边欣赏维港美景，惟政府需考虑交通封路及对沿途民居的影响，最终方案有待田总提交专业评估报告。

大规模改变大球场非目前首选

启德体育园开幕未满一年，已接待超过700万人次。罗淑佩表示，这数字不仅包括主场馆的体育赛事和演唱会，也涵盖了体育馆、青年运动场及零售馆等设施。

随著启德体育园的成功，香港大球场的未来定位成为焦点。她指出，大规模改变大球场并非目前首选，她指足总及不少体育总会继续使用大球场作比赛用地，如省港杯、贺岁杯，作为球场有一定的价值；同时也为其他希望「盛事化」的体育总会，提供一个交通便利、配套成熟的临时大型场地。此外，大球场部分厢房空间，亦可考虑以优惠条件租予体育属会作办公室之用。



