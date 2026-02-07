Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天文台｜初时有一两阵微雨 最高气温约22度  晚上气温显著下降

社会
更新时间：07:35 2026-02-07 HKT
发布时间：07:35 2026-02-07 HKT

一道冷锋正横过广东沿岸，与其相关的东北季候风正逐渐影响该区，预料沿岸地区气温会在晚上显著下降。此外，一道云带正覆盖南海北部。

本港地区大致多云。初时有一两阵微雨，部分地区能见度较低。日间短暂时间有阳光，最高气温约22度。晚上气温显著下降至市区最低约16度，新界再低一两度。吹和缓至清劲东北风，高地间中吹强风。

展望未来一两日市区最低气温在13度左右，新界再低一两度，星期一风势颇大。下周中期早上仍然清凉。

