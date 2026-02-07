天文台｜初时有一两阵微雨 最高气温约22度 晚上气温显著下降
更新时间：07:35 2026-02-07 HKT
发布时间：07:35 2026-02-07 HKT
发布时间：07:35 2026-02-07 HKT
一道冷锋正横过广东沿岸，与其相关的东北季候风正逐渐影响该区，预料沿岸地区气温会在晚上显著下降。此外，一道云带正覆盖南海北部。
本港地区大致多云。初时有一两阵微雨，部分地区能见度较低。日间短暂时间有阳光，最高气温约22度。晚上气温显著下降至市区最低约16度，新界再低一两度。吹和缓至清劲东北风，高地间中吹强风。
展望未来一两日市区最低气温在13度左右，新界再低一两度，星期一风势颇大。下周中期早上仍然清凉。
最Hit
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
2026-02-05 08:00 HKT
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
2026-02-05 13:29 HKT
星岛申诉王｜90后揭自提点「揾银」真相 日做12小时赚少过最低工资 难识女朋友：不如揸的士
2026-02-06 07:43 HKT
共同社：中国已批准多项对日稀土出口
11小时前