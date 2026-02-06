医委会改革︱政府拟修例增业外委员比例 订立申诉处理目标时间

特区政府拟今年上半年修订医生注册条例。医衞局发言人表示，方向包括改革医委会组成，增加业外委员比例，同时考虑由政府直接委任部分医生委员，令医生委员有更广泛及多样化的资历及背景。发言人预料，医委会委员总数很大机会增加，但未直接回应医学会背景委员及注册医生选举委员数目会否减少，「我们没有特别针对那一个界别。」

医委会委员总数很大机会增加

现时医委会由32名委员组成，包括24名医生委员及8名业外委员。24名医生委员中，7人由全体注册医生选出；7人由香港医学会提名和选出；2人为香港医学专科学院获选院士。

医衞局发言人指，在专业自主原则下，医生专业水平及操守需要同侪审查，医委会仍需有相当大比例的医生委员，惟目前医生委员组成「几集中」，修例目标是让组成多样化，医生委员代表来自不同背景、经验的专业意见，从而让医委会工作与时并进。至于增加业外委员比例，可在医委会工作反映非医生专业看法，顾及公众利益。

医衞局发言人预料，医委会委员总数很大机会增加。

相关新闻：医委会｜投诉个案拖足15年 申诉专员批机制有系统性不足 倡订立时间指标等

优化申诉处理机制 订立目标处理时间

就有关注册医生涉嫌专业行为失当的投诉，现时经医委会设立的初步侦讯委员会（侦委会）考虑及审核，若认为表面证据成立，会转呈研讯小组进行纪律研讯。今次改革另一方向是优化申诉处理机制，包括修例要求医委会为申诉处理机制订立目标处理时间、确立侦委会和研讯小组独立性、容许申诉人及相关医生均可就研讯小组裁决向医委会申请覆核、订明研讯小组应采纳在定罪时法庭就事实作出的裁决等。当局亦建议，被裁定干犯严重罪行且被判处监禁一定年期的医生，可即时从医生名册除名。

坊间有声音建议设独立审裁机构，医衞局发言人指，若要维持医生专业自主及自我规管，审裁程序离不开医委会，「因为医委会才是法定机构，去负责医生注册、操守、专业制定等。」《医生注册条例》下设有非医委会成员的医生审裁员及业外审裁员，而现时初侦会及研讯小组成员可全数是医委员委员，因此未来会透过修例，确保有一定比例的审裁员参与，「人数会我们再考虑，到底甚么人数合适，亦都要有平衡，因为太大又更难找到时间凑齐人。」

记者：萧博禧