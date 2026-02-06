医委会改革︱政府拟修例增业外委员比例 考虑直接委任部分医生委员

特区政府拟今年上半年修订医生注册条例。医衞局发言人表示，方向包括改革医委会组成，增加业外委员比例，同时考虑由政府直接委任部分医生委员，令医生委员有更广泛及多样化的资历及背景。发言人预料，医委会委员总数很大机会增加，但未直接回应医学会背景委员及注册医生选举委员数目会否减少，「我们没有特别针对那一个界别。」

现时医委会由32名委员组成，包括24名医生委员及8名业外委员。24名医生委员中，7人由全体注册医生选出；7人由香港医学会提名和选出；2人为香港医学专科学院获选院士。

医衞局发言人指，在专业自主原则下，医生专业水平及操守需要同侪审查，医委会仍需有相当大比例的医生委员，惟目前医生委员组成「几集中」，修例目标是让组成多样化，医生委员代表来自不同背景、经验的专业意见，从而让医委会工作与时并进。至于增加业外委员比例，可在医委会工作反映非医生专业看法，顾及公众利益。

医衞局发言人预料，医委会委员总数很大机会增加。

