35岁巴裔男3年前佐敦街头遭追斩致死 4南亚裔青年1谋杀罪成2误杀罪成1罪脱

社会
更新时间：18:00 2026-02-06 HKT
发布时间：18:00 2026-02-06 HKT

2022年8月底凌晨35岁巴基斯坦裔男子步出佐敦华丰大厦后，遭5名南亚裔男子持刀追斩，身中多刀，逃至佐敦道与白加士街交界不支倒地，送院不治。4名南亚裔青年涉案被捕，一同否认1项谋杀罪。4男3女今日于高等法院退庭商议后，大比数裁定施袭被告谋杀罪成，2名车手误杀罪成，事前致电死者安排会面的被告则谋杀误杀均罪脱。案件押后至下周四判刑。

陪审团以5比2大比数裁定被告Singh Gurpreet谋杀罪成；以5比2及6比1大比数裁定Singh Harwinder及Singh Gurjinder谋杀罪脱误杀罪成；Shingari Dheeraj则被大比数裁定谋杀误杀均罪脱。

控方早前开案陈词指，35岁巴基斯坦裔男死者Fayzan Ali生前曾有盗窃及毒品相关案底。控方播放闭路电视片段显示，死者凌晨4时左右于佐敦道遭5名蒙面男子包括被告Singh Gurpreet等围殴追斩，逃至白加士街交界不支倒地。5名凶徒其后徒步离开现场，控方指被告Singh Harwinder及Singh Gurjinder驾驶电单车及私家车接载多名凶徒来往现场，而Shingari Dheeraj于录影会面中承认曾致电死者安排会面。

施袭者案发前曾报案遭袭击

死者最终送院不治，验尸报告指死者身上有多处刀伤，大量失血致命，体内验出可卡因及冰毒。警方在案发现场检获板球袋及玻璃碎，另于某地盘天台起出4把刀，其中1把刀上验出死者基因；涉案私家车上则验出Singh Gurjinder基因。当晚案发前Singh Gurpreet曾到尖沙咀警署报案，指同日下午在重庆大厦喝酒消遣，醉酒时遭陌生男子无故从后以硬物施袭，对方逃去无踪。

4名被告依次为Singh Gurpreet、Singh Harwinder、Shingari Dheeraj及Singh Gurjinder，同被控于2022年8月29日在油麻地佐敦道与白加土街交界与其他不知名人士，一起谋杀男子Fayzan Ali。

案件编号：HCCC299/2024
法庭记者：陈子豪

