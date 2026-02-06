脑膜炎双球菌︱46岁男子发烧、颈痛、呕吐和神智模糊入院 3日内第二宗

衞生署衞生防护中心今日（6日）正调查一宗侵入性脑膜炎双球菌感染个案，涉及一名过往健康良好的46岁男子，他于2月3日出现发烧、颈痛、呕吐和神智模糊，2月5日到广华医院急症室求诊，需留院治疗。他的脑脊液样本经化验后，证实对脑膜炎双球菌呈阳性反应，临床诊断为脑膜炎双球菌血症。病人现时情况稳定。

病人独居潜伏期无外游 初步调查显示属散发个案

初步调查显示，病人独居，潜伏期内没有外游。中心的调查仍然进行中。初步调查显示上述个案属散发个案，没有资料显示这宗个案与本港早前录得的确诊个案有流行病学关连。

侵入性脑膜炎双球菌感染是法定须呈报传染病。中心今年至今录得两宗个案，而去年全年共录得11宗个案。

相关新闻:

脑膜炎双球菌︱64岁长期病患汉双脚小腿红肿、疼痛兼发烧 今年首宗

脑膜炎双球菌感染是由脑膜炎双球菌所引起，主要经由直接接触带菌者的呼吸道分泌物（包括口鼻分泌物）而传播。当细菌入侵血液（脑膜炎双球菌血症）或包围脑部及脊髓的内膜（流行性脑膜炎）时，可引致严重病症。脑膜炎双球菌血症的病征包括突发性发烧、剧烈头痛、皮肤出现瘀斑及休克，严重者甚至会致命。流行性脑膜炎的病征包括发高烧、剧烈头痛、颈部僵硬及嗜睡，亦会有呕吐、畏光或皮疹等情况出现，若情况严重更可造成脑部损害或死亡。

中心录一宗外地传入登革热感染个案

另外，由1月30日至昨日（2月5日），中心录得一宗外地传入的登革热感染个案，病人於潜伏期到过印尼。截至昨日，今年录得6宗外地传入的登革热个案。去年录得59宗登革热个案，全部属外地传入。