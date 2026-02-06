春节黄金周｜入境处料143万内地客访港按年增6% 港铁年廿九大部分路线通宵服务

政务司司长陈国基今（6日）主持节庆安排跨部门工作小组会议，统筹并督导各政府部门就内地春节黄金周期间（2月15日至23日）接待访港旅客的预备工作。入境处预计，黄金周期间约有143万内地旅客访港，每日平均访港人次较去年内地春节黄金周增加约6%，将加强口岸、交通及人流管理，确保运作畅顺。保安局局长邓炳强、文化体育及旅游局局长罗淑佩等人出席会议。

黄金周期间料有2200旅行团入境香港

旅监局和业界估算，内地春节黄金周期间有2,200个旅行团入境香港，日均入境团数对比去年内地劳动节及国庆黄金周有明显增长。各个主要旅游景点已制定特别方案，以应付预期增加的人流。预计内地春节黄金周期间香港市面将会更加热闹畅旺，为各行各业带来机遇。

黄金周期间本港亦将举行多项大型活动，包括2月17日（年初一）的新春国际汇演之夜，以及2月18日（年初二）的农历新年烟花汇演。警方将实施人流管理及特别交通安排，确保活动安全有序进行。

政务司司长陈国基（中）今日（6日）主持节庆安排跨部门工作小组会议，全面统筹并督导各政府部门就内地春节黄金周期间接待访港旅客的预备工作。政府新闻处图片

落马洲／皇岗口岸及港珠澳大桥口岸如常24小时通关

政府经与内地部门协调后，决定在农历新年假期间维持现行通关时间，其中落马洲／皇岗口岸及港珠澳大桥口岸将如常24小时通关。口岸部门已减少前线人员休假，并将成立跨部门联合指挥中心，实时监察口岸情况，确保运作畅顺。

运输署协调各营办商加强服务

港铁：将于2月13日至23日（年廿六至年初七）期间加强东铁线服务，大部分本地铁路线亦会于2月16日（年廿九）提供通宵服务，并因应2月17日（年初一）的花车巡游及2月18日（年初二）的烟花汇演加强服务。

跨境交通：港珠澳大桥穿梭巴士（金巴）高峰时班次可达约一分钟一班；增加落马洲—皇岗过境穿梭巴士（皇巴）的班次至最密约两分钟一班。

特别巴士：2月17日至19日（年初一至年初三）凌晨，加设九巴第N73号特别巴士服务（港铁上水站往新田），在东铁线前往罗湖站的服务结束后，接载乘客转乘皇巴，经24小时通关的落马洲／皇岗口岸前往内地。

加强景点管理及旅客保障

因应西贡万宜水库东坝等景点的旅客可能增加，警方及渔护署将在当地实施交通及人流管制。运输署亦已协调专线小巴营办商，按需求增加班次。

为保障旅客权益，旅监局已提醒旅行代理商分散入境时间，并会加强巡查。同时，警方及海关将分别加强执法，打击的士滥收车资及不良营商手法。警方亦会于尖沙咀海傍及山顶等景点严厉执法，处理违泊车辆以保交通畅顺。