两青年2019年涉为暴动示威者提供弓箭 被控串谋煽惑暴动两罪还押3.20再讯

社会
更新时间：16:03 2026-02-06 HKT
发布时间：16:03 2026-02-06 HKT

两名青年包括早前于口岸爆炸案中脱罪的吴子乐，涉嫌在2019年为多区暴动的前线示威者制造及提供弓箭，并拍摄片段宣传。案件今在西九龙裁判法院再讯，控方申请押后案件至3月20日，待向律政司索取法律意见，包括控罪适合性及审讯法院级别，获总裁判官苏惠德批准，两名被告没有保释申请，还押候讯。

案中2名被告依次为32岁无业吴子乐及34岁摄影师陈维亮，同被控于2019年10月22日至2019年10月23日期间（包括首尾两日），在香港一同串谋非法煽惑他人参与暴动。吴子乐另被控于或大约于2019年11月14日，在香港与其他不知名人士一同非法煽惑他人参与暴动。

案件编号：WKCC4868/2025
法庭记者：黄巧儿

