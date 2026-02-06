Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

崔碧珈购入1749万元逸璟·龙湾单位 单方面终止交易遭追讨376万元

社会
更新时间：15:00 2026-02-06 HKT
发布时间：15:00 2026-02-06 HKT

崔碧珈4年前以1749万元购入青龙头逸璟·龙湾1座某单位，支付了1成订金并提前占用单位，买卖原订于去年4月底完成，惟崔碧珈被指单方面终止交易，归还单位，拖欠尾期占用特许权费用等，昨遭屋苑发展商中国冶金科工集团旗下的子公司入禀高等法院，追讨占用单位费用、测量及还原单位费用等合共376万元。

原告为Nan Hua International Engineering Company Limited，被告为崔碧珈。入禀状指，双方于2022年5月20日签订正式买卖合约，崔碧珈向原告买入青龙头逸璟·龙湾1座某单位，作价1749万元，支付了1成订金，理应在去年4月底完成交易。双方同日签订了特许权协议，容许崔碧珈在买卖完成前占用单位，崔碧珈须分18期支付合共近126万元特许权费用。

崔碧珈最终支付了首17期特许权费用，末期费用、9成交易余款及5000元管理费逾期未付。到期当日崔碧珈在信箱单方面交还锁匙，自愿归还单位，终止买卖。原告方遂发律师信，知会崔碧珈没收订金，追讨特许权末期费用近7万元、占用单位费用334万元、测量及还原单位费用34万元，合共376万元。

案件编号：HCA235/2026
法庭记者：陈子豪

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
香港情侣深圳酒店亲热 遭针孔摄录偷拍 男方网上睇片惊见变「主角」
香港情侣深圳酒店亲热 遭针孔摄录偷拍 男方网上睇片惊见变「主角」
即时中国
3小时前
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
时事热话
2026-02-05 13:29 HKT
药倍安心︱「吹哨者」郑曦琳被警方拘捕 涉披露个人资料
01:58
药倍安心︱网络起底持续四个月 涉披露受害人姓名、学校、地址等 「吹哨者」郑曦琳被捕 认发「起底」帖文
社会
4小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
2026-02-05 08:00 HKT
钟柔美终认讲大话！A0人设崩坏后首度开腔 亲解谎言背后真相：冇谂过放到咁大
01:34
钟柔美终认讲大话！A0人设崩坏后首度开腔 亲解谎言背后真相：冇谂过放到咁大
影视圈
3小时前
75岁「影后奇女子」再传死讯 颜值惊人崇尚黄昏恋传拥8个男友 曾3次离婚恋过前TVB爆红小生
75岁「影后奇女子」再传死讯 颜值惊人崇尚黄昏恋传拥8个男友 曾3次离婚恋过前TVB爆红小生
影视圈
7小时前
04:52
星岛申诉王｜90后揭自提点「揾银」真相 日做12小时赚少过最低工资 难识女朋友：不如揸的士
申诉热话
8小时前
毕马威：私烟销量激增265% 两度增烟税助长私烟 学者忧令年轻烟民「一世都无食过完税烟」 瓦解现有控烟机制
社会资讯
4小时前
牛头角长毛男马路大战秃头汉 网民错重点关注女子车内爬来爬去原因｜Juicy叮
牛头角长毛男马路大战秃头汉 网民错重点关注女子车内爬来爬去原因｜Juicy叮
时事热话
5小时前
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理｜Juicy叮
时事热话
2026-02-05 10:50 HKT