中风死亡率减至16.4% 威尔斯医院年内设中风中心 建急性中风患者「绿色通道」

中风治疗争分夺秒，医管局表示，公院整体急性中风救治关键时间显著缩短，中风患者由抵达急症室至进行静脉溶栓治疗或取栓手术时间中位数，分别由2021年的68分钟及110分钟，缩短至去年的58分钟及93分钟；成功让中风患者一年内死亡率，由2021的24.6%，下降至去年的16.4%。局方透露，将有序推动建立更多符合国家认证的中风中心，继屯门医院及玛丽医院去年通过国家中风中心认证，计划今年于威尔斯亲王医院设立中风中心并建立急性中风患者「绿色通道」。

中风是本港第4大死亡原因

医管局指，中风是本港第4大死亡原因，亦是引致长期残疾的主因，去年医管局共接收1.9万宗初步诊断为中风的个案。医管局总行政经理（综合临床服务）曾子充表示，中风救治争分夺秒，每迟1分钟救治，就多200万个脑细胞死亡，若市民出现表达或说话有困难、面部表情不对称、一边手脚无力等征状，应尽快求医。

屯门医院及玛丽医院去年底通过国家中风中心评审认证

现时，所有公院急症室均24小时提供静脉溶栓治疗服务，去年完成1,788宗；至于动脉内血栓移除手术服务，目前则在7间指定医院提供。屯门医院及玛丽医院去年年底通过国家中风中心评审认证，是全港首批获国家认证的中风中心。

屯门医院内科及老人科顾问医生蔡立乔表示，因应认证工作，院方建立「绿色通道」，可做到「同层治疗」，提升患者接受检查及治疗速度，「以前我们在急症室送病人去照电脑扫描，都要用3至5分钟时间，但随著有新手术室大楼落成，也有新急救房翻新，我们将病人送到急救房去做电脑扫描，现在只需要10多秒时间。做完电脑扫描的同时，可为病人打溶血针，相对救治效率及时间高了很多。」

记者：萧博禧