退休警之子携汽油弹纵火抗议《香港国安法》囚6年 申上诉刑期遭拒

2020年《香港国安法》实施翌日港岛区有人示威抗议，时年17岁的退休警之子携有汽油弹，与其他人到美心西饼纵火。经审讯后，退休警之子被裁定纵火、盗窃等共4罪成，判监6年。被告不服判刑，今早向上诉庭申请刑期上诉许可，交代被告将于1年内刑满出狱，过去在狱中努力更生，中学文凭试考获佳绩，希望上诉庭酌情减刑。上诉庭终拒批上诉许可，驳回上诉，半年内公布书面理由。

男学生黄梓峻经审讯后被裁定2项纵火罪、1项管有物品意图损坏财产及1项盗窃罪全部罪成。上诉方今指4罪同出一源，然而原审法官将其中1项罪行的12个月刑期分期执行，终判囚6年，从整体而言判刑过重。上诉方续指被告将于1年内刑满出狱，过去在狱中努力更生，中学文凭试考获佳绩，希望上诉庭酌情减刑，给予机会被告，让被告尽快融入社会。

案件编号：CACC67/2023

法庭记者：陈子豪