承认谎称合资格获发香港车牌 28岁青年判囚3个月 官指案情严重不适合缓刑

廉政公署早前起诉多名南亚裔男子串谋诈骗罪，指他们涉嫌向运输署虚报合资格获发香港驾驶执照，即他们持有认可的外国驾驶执照，可豁免参加本地驾驶考试。其中28岁店舖助理今于东区裁判法院承认一项串谋诈骗罪，被判入狱3个月。主任裁判官张志伟表示案情严重，被告透过与他人串谋而获得本应不能获得的驾驶执照，为其他道路使用者带来危险，缓刑及社会服务令并不适合。

不同被告均由中间人购入虚假外国驾照

张官判刑时指，认罪被告米高SINGH DAWINDER DIP选择从事外卖员工作，他大可转行。张官认为被告与他人串谋以获得虚假驾驶执照，而被告从此有资格在港驾驶，纵使无证据显示被告之后曾驾驶，被告亦有意参加驾驶复习课程，他仍然是获得了本不应获取的资格，将其他道路使用者置于风险之中。

张官进一步提到，廉署一举起诉多人涉及同类事件，虽然无显示涉及组织犯罪，但反映不同被告均从一名中间人获取虚假驾驶执照，而该名中间人一直出售相关虚假文件。因此张官认为案情严重，缓刑及社会服务令并不适合。控方指运输署数据显示，被告在获得涉案驾驶执照后无涉及任何交通事故，故以入狱4个半月作量刑起点，经认罪扣减后判处监禁3个月。

Khan Mushed的案件押后至下月，待辩方索取文件及提供法律意见后再讯。汪旭峰摄

求情指辛勤工作只因错信损友而犯案

辩方求情指被告于香港出生，有中六学历，过往无案底。被告毕业后于机场从事行李保管，疫情爆发导致失业，被告于是改从事外卖员。他以「步兵」或踩单车方式工作，惟因身体孱弱而感吃力，亦担心道路危险故导致收入不稳。

被告曾于2021年报考驾驶执照但不及格，辩方直言被告愚蠢地听从朋友建议，从中间人取得涉案驾驶执照，而该执照并非免费，被告需在工作后支付8千元。辩方强调被告从未驾驶，亦因缺乏信心而打算参与驾驶复习课程，被捕后被告即时承认犯案，愿意向廉署提供协助以展示悔意。辩方形容被告辛勤工作，只因错信损友而犯案，冀法庭轻判。

另案被告续保释至3月再讯

28岁被告米高SINGH DAWINDER DIP，报称店舖助理，承认于2022年10月21日至2023年7月20日于香港，与名为「Yavar」的人士串谋诈骗运输署，向运输署不诚实地讹称被告符合「免试签发香港正式驾驶执照」的资格，从而诱使运输署批出香港正式驾驶执照。

另案同样被廉署起诉串谋诈骗罪的21岁建筑工人Khan Mushed，张官押后该案件至3月24日再讯，待辩方索取文件及提供法律意见。期间Khan Mushed续获准保释。

案件编号：ESCC3003, 3004/2025

法庭记者：雷璟怡