巴士安全带｜政府宪报今刊宪删乘客须配用安全带条例
更新时间：14:21 2026-02-06 HKT
发布时间：14:21 2026-02-06 HKT
强制佩戴安全带的新法例于1月25日实施，惟实施不足一周需暂缓执行。执业律师、前立法会议员江玉欢质疑经修改后的法例，祇适用于2026年1月25日或该日之后首次登记的巴士。运输及物流局经征询律政司法律意见后，决定尽快提交附属法例以删除条文，并广纳各界意见，待优化条文后再咨询立法会。政府宪报今（6日）刊宪删乘客须配用安全带条例。
