地盘禁烟｜工人违规拟罚承建商40万 建造商会批不公：有机会影响日后投标

在大埔宏福苑火灾后，政府计划立法规定在地盘实施全面禁烟，违反的总承建商或分判商（即大判及二判），最高可罚款达40万元。建造商会会长廖圣鹏今早(6日)在电台节目表示，违规吸烟的工人仅处以定额罚款，却让负有监督责任的承建商可能面临高达40万元的巨额罚款及其他严重后果，批评罚则过重，建议应直接将地盘纳入现行《吸烟（公众衞生）条例》的规管范围。

支持地盘禁烟 反对不公罚则

对于政府计划在地盘实施全面禁烟，并建议向违规吸烟的工人罚款3,000元，而承建商最高可被罚款40万。廖圣鹏强调绝对支持地盘全面禁烟，但在罚则则有些保留；他认为吸烟属个人行为，现时建议作出行为的个人「轻轻带过」，却对负责监督者处以严厉惩罚 ，「喺巴士站吸烟，不会告巴士公司」，执行上形成不公，同时前线人员执行上亦相对困难。

廖圣鹏指根据现建议，承建商除了可能面临巨额罚款，更会因触犯《建筑地盘（安全）规例》而影响日后投标机会，甚至负责的获授权人（AS）在续牌时也可能受牵连，最严重的是可以停牌。

廖圣鹏建议，最简单直接的解决方法是将整座建筑地盘纳入现行《吸烟（公众衞生）条例》的规管范围，正如地盘写字楼已依例禁烟一样。他补充，许多会员公司近月已雷厉风行执行禁烟，工人的反弹声音不强，证明业界有能力在合理法规下执行政策，无需对监管者施以过严的惩罚。

香港建造商会最新调查显示，业界对未来一至两年的短期营商环境信心偏弱，但对中长期前景则抱持稳定乐观的看法。廖圣鹏指香港建造商会自2017年起，每年委托学术机构进行「建造业营商指数」问卷调查。廖圣鹏会长引述最新结果，会员对短期有较大关注，中期及长期比较乐观。数据反映业界普遍对短期经营环境感到忧虑，但对中长期发展趋势则较为乐观。他特别提到，会员对香港未来的政治环境观感正面，给予7.2分的高分，反映了业界对特区政府的施政方向和领导能力有整体信心。

楼宇建设锐减成短期最大挑战

对于短期前景的悲观情绪，廖圣鹏分析指，在楼宇建设方面，过去数年房地产市道低迷，手头上的项目已陆续起货，新的项目比较少，预计建筑署今年亦只有两个楼宇建设项目；在基建方面则相反，政府对基建的持续投入每年约1,200亿元的基建开支，以及北部都会区、大学城等长远发展蓝图，将为行业带来稳定工程量。他又指一个物业发展由规划到落成需时五至七年，因此业界预期在中长期，随著私人市场回暖及大型基建启动，工程量将会增加。

