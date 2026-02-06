黎智英案│黎智英等12被告下周一判刑

壹传媒创办人黎智英、《苹果日报》三间相关公司、6名《苹果日报》高层等12被告 ，「串谋勾结外国势力」及「串谋发布煽动刊物」罪成，今年1月中已完成求情，各被告均同意本案属性质严重，部分被告希望量刑起点订为「情节严重」案件中最低的 10年监禁 ，曾出庭顶证黎智英的从犯证人亦冀获酌情减刑。根据司法机构网页显示，案件将于下周一（2月9日）判刑。

三案共12名被告依次为陈梓华、李宇轩、黎智英、苹果日报有限公司、苹果日报印刷有限公司、苹果日报互联网有限公司、《苹果日报》前社长张剑虹、前副社长陈沛敏、前总编辑罗伟光、前执行总编辑林文宗、英文版前执行总编辑及前社论主笔冯伟光（ 笔名卢峰）及 前社论主笔杨清奇（笔名李平）。

案件编号：HCCC147/2021 、HCCC51/2022、HCCC52/2022

法庭记者：刘晓曦