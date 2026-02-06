黎智英案│黎智英等12被告下周一判刑
更新时间：10:45 2026-02-06 HKT
发布时间：10:45 2026-02-06 HKT
发布时间：10:45 2026-02-06 HKT
壹传媒创办人黎智英、《苹果日报》三间相关公司、6名《苹果日报》高层等12被告 ，「串谋勾结外国势力」及「串谋发布煽动刊物」罪成，今年1月中已完成求情，各被告均同意本案属性质严重，部分被告希望量刑起点订为「情节严重」案件中最低的 10年监禁 ，曾出庭顶证黎智英的从犯证人亦冀获酌情减刑。根据司法机构网页显示，案件将于下周一（2月9日）判刑。
三案共12名被告依次为陈梓华、李宇轩、黎智英、苹果日报有限公司、苹果日报印刷有限公司、苹果日报互联网有限公司、《苹果日报》前社长张剑虹、前副社长陈沛敏、前总编辑罗伟光、前执行总编辑林文宗、英文版前执行总编辑及前社论主笔冯伟光（ 笔名卢峰）及 前社论主笔杨清奇（笔名李平）。
案件编号：HCCC147/2021 、HCCC51/2022、HCCC52/2022
法庭记者：刘晓曦
最Hit
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理｜Juicy叮
2026-02-05 10:50 HKT
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
2026-02-05 08:00 HKT
铜锣湾闹市现手机碰瓷党！称被撞跌iPhone要求微信赔偿 醒目港人2招击退骗徒
2026-02-05 10:37 HKT
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站柜员机都有 自助揿钱换新钞！
2026-02-04 13:06 HKT