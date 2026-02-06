每日杂志｜产地效期不明 宠物零食规管不足 宠主指「毛孩」食用后不适 律师吁保留证据助追究

本港「宠物经济」发展蓬勃，坊间出现不少标榜「香港制造」或「香港品牌」的宠物零食，惟当中安全缺乏监管，有宠物主人反映「毛孩」食用相关产品后不适。记者日前到宠物节观察，发现部分本地品牌的冻干产品包装未有清楚标示产地、工厂地址、有效日期等基本资料。有兽医提醒，处理不当的冻干有机会滋生细菌，宠主若发现异常应立即求医。渔护署预计于今年第二季推出食品安全指引，有律师建议，消费者购买产品时，应尽可能查询更多资料，亦要保留实物证据，一旦发生意外方可追究责任及索偿。

饲养宠物的人数近年不断上升，带动宠物食品市场。

每年举办的香港宠物节向来是宠物界盛事，吸引大批宠主进场。记者早前到现场观察，发现场内至少有7个声称「香港制造」、「香港品牌」或「自家制」的本地宠物食品品牌，其售卖的冻干产品包装上资讯贫乏，没有列明产地、厂房地址、生产及有效日期等资料。

现场所见，有本地品牌的冻干产品仅以透明袋密封，封面贴纸只印了「香港制造」、品牌名称、联络电话及其社交平台帐户，没有标示任何产地或有效期等。记者搜寻该品牌的社交平台，却发现其帖文数量为零，亦无任何产品资讯，追踪者仅1人。

有本地品牌冻干的包装没有提供产地、生产及有效日期等基本资料。

其中一个本地品牌的社交平台帐户仅1人追踪，亦没有任何关于产品的资料。 Instagram截图

有标榜「自设厂房」实设内地

此外，有品牌的产品包装写上日文，印有「品质监控及加工地：香港」的字样，并标示由某株式会社监制，与日本一公司同名。品牌网站上有相关连结至上述株式会社网站，惟记者多番尝试皆未能进入。记者其后将其产品条码在网上检索，显示为一间日本化学工业公司，未能确定该条码是否仅为品牌自用，而非国际条码。

有品牌的产品包装写上日文，并标示由某株式会社监制。

另有本地品牌标榜「自设厂房」，记者查询厂房地址时，职员称厂房位于内地，强调符合出口标准。另一间声称「香港制造」的品牌，被追问厂房具体地址或生产环境照片时，商家以不便透露为由拒绝，只称厂房位于屯门及大埔。

宠物冻干产品众多，惟有宠主反映，家中「毛孩」曾进食同类商品后出现不适，认为缺乏保障。养猫的方小姐表示，家中猫只曾食用朋友赠送的鸭肝冻干后出现腹泻，亦试过进食声称美国制造的猫粮后同样不适，怀疑与色素过多有关。她期望商家能清楚标示产地及制造商资料，并提供相关食物安全认证。

另一宠主蔡小姐认为，现行规管力度不足，消费者难以得知商家实际持有何种生产牌照，「香港很少品牌有厂房，规模也不大，多数只是摆市集，始终会有点担心。」

非牟利兽医服务协会兽医黄子恩表示，冻干或风干均无法完全消灭细菌，如常见于家禽或猪肉等的沙门氏菌或李斯特菌，当宠主喂食时加水，细菌或会重新生长；宠物若感染沙门氏菌，或引致腹泻、食欲不振及脱水等症状。

有兽医指，冻干或风干生肉均无法完全消灭细菌。

他续指，刀具不干净、包装不善导致受潮或氧化，亦会滋生细菌，进而引发肠胃炎或食物中毒。他指，近年一直有宠物因进食零食不适而求诊的个案，提醒宠主应留意宠物的排便、食欲及精神状态，发现异常应立即停喂求医。

有兽医提醒，若宠物进食受污染的冻干，可能会出现腹泻、食欲不振及脱水等症状。

渔护署拟第二季发布食安指引

过去11年，本港仅录得2宗因产品问题而需回收宠物食品的个案。消费者委员会回复指，过去2年共接获14宗有关宠物零食的投诉，其中货品质素及送货或服务延误各占4宗；3宗涉及本地品牌，9宗为外国品牌，以及2宗未透露产地。

现时香港并无针对宠物食品标签或产地的法例，大律师陆伟雄指出，相关商业行为主要受《商品说明条例》规管。根据该条例，任何商户在营商过程中提供虚假或误导性的商品说明，无论关乎品质或产地来源，均属违法。海关表示，由2023年至2025年共接获45宗相关举报，经调查后未发现违例。

渔护署去年提出拟订宠物食品安全指引，涵盖安全生产、食品标签及储存指引，供业界参考，预计今年第二季正式发布。

翻查资料，欧盟及日本均就宠物食品设有监管制度。欧盟将宠物食品纳入动物饲料规管制度内，旨在确保饲料不会危害人类或动物健康，亦不会损害环境。制度涵盖饲料卫生、在动物营养素中使用添加剂、饲料中是否含有不良物质，以及产品的标签等。

日本则是全球首个为宠物食品设立专门法例的地区，其《宠物食品安全法》要求业者事前申报，并备存详细帐簿，记录食品名称、制造及数量等资料，保存最少2年以供查核。当局亦委托「农林水产消费安全技术中心」，定期对饲料、宠物食品及添加物进行检验。

议员吁加快推指引回收问题食品

立法会议员陈克勤表示，现时市面宠物食品越来越多，且不少透过网店销售，规管确有困难。他建议参考人类食品的规管模式，要求宠物食品必须清楚标示基本资料，包括食物名称、成分表、最佳食用日期、储存方式及制造商资料；一旦出现问题，亦便于追踪来源。他希望当局加快推出指引，并定期检视执行情况，公开有问题食品的名单，并回收相关食品。

立法会议员陈克勤希望当局加快推出指引，并定期检视执行情况。

立法会前议员兼律师江玉欢同样认为，目前宠物食品的规管相对宽松。她提醒消费者遇到问题时不应只拍照留证，因单凭照片难以证明异物确实来自该包装，正确做法是完整保留产品包装及相关证据，并即时向商家反映；若商户拒绝处理，则可向消委会求助。

立法会前议员兼律师江玉欢建议，政府应建立投诉机制与最低标准，以保障消费者的权益。

她呼吁政府在发展「宠物经济」的同时，应同步加强产业规范。她指出，宠物食品的价格有时比人类零食更昂贵，且涉及庞大的消费市场，政府应主动建立投诉机制与最低标准，以保障消费者的权益。

陆伟雄补充，若日后发现宠物食品指引不足或业界未能遵从，可再透过讨论修订指引内容；只有在情况严重恶化下，才有需要考虑立法。他同时指出，政府亦应加强宣传及教育，提升市民及从业者的责任意识。

他建议市民购买宠物食品时应主动向商家查询产品资料，并保留交易纪录，以便在宠物出现不适时，进行民事索偿及追究责任。

大律师陆伟雄表示，立法是最后的手段，现阶段应优先考虑推出宠物食品安全指引及宣传教育。

鸭肉冻干惊现「爪状」异物 涉事品牌指无确切结论

近月，社交平台流传一宗涉及本地宠物冻干食品的安全争议。有狗主称经群组团购某本地品牌的鸭肉冻干，惊见包装内藏有疑似「爪状」异物。涉事品牌回复本报指，由于未能取得实物样本，调查存在一定限制，难以作出确切结论。

事主A小姐（化名）向本报表示，通过狗主群组团购买入相关宠物冻干，由于首次购买时并无异常，故去年5月回购。她指，一向有在喂食前检查的习惯，事发当日舀出冻干时，发现一块形状异常的物体，可清楚辨认出爪及脚趾，与鸭肉冻干不同。她随即拍照留证，并透过社交平台私讯联络商家。

狗主A小姐在去年购买的一袋本地品牌鸭肉冻干中，发现形状异常的物体。 受访者提供

A小姐表示，商家当时要求她提供产品的生产日期，但包装上并未清楚标示。她指，该包冻干已被狗只食用大半，对健康风险感到忧虑。商家曾提出赔偿或赠送新品，惟她指对品牌失去信心，因此拒绝，仅要求查清异物为何。她称，由于担心卫生问题，最终弃置异物，只保留照片纪录，并在沟通未果后选择公开事件，提醒其他宠物主人提高警觉。

涉事品牌负责人刘小姐回复本报指，公司一直重视产品品质及品牌声誉，自发加强品质监控，如添置异物检测设备等。对于异物疑云，她表示因未能取得实物样本，调查工作受限，难以定论，只能查证为「曾有供应商生产过鳄鱼爪宠物冻干零食」，不排除生产过程中交叉混入鳄鱼爪部的可能性。

该品牌早前发表声明指，随着市场增长，引入台湾及泰国工厂参与联合生产，但强调产品的核心配方研发、关键技术标准制订及全程品质安全监控，仍由香港总部主导实施，为避免任何可能的认知歧义，已主动将新版产品包装的标识由「香港制造」调整为「香港产品」。

每日杂志组