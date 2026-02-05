九龙城关爱队即时通讯APP疑遭黑客入侵 23服务使用者个资或外泄 包括7人身份证号码

九龙城民政处昨晚（4日）接获一宗小区关爱队怀疑被黑客入侵其即时通讯应用程式帐户而可能导致外泄服务使用者个人资料的通报。九龙城常乐小区关爱队的承办团体，即何文田居民协进会，昨晚向九龙城民政处通报，常乐小区关爱队的即时通讯应用程式帐户怀疑被黑客入侵，有机会导致23名服务使用者的姓名、电话及住址等个人资料外泄，当中包括七名服务使用者的完整或部分身份证号码。

或致23名服务使用者个人资料外泄

就今次事件，承办团体已随即向警方报案及通报个人资料私隐专员公署，并已通知所有受影响的服务使用者提高警觉。承办团体正检视并会加强保安措施。如受影响人士怀疑有人伪冒常乐小区关爱队成员联络他们，可向常乐小区关爱队或九龙城民政处、或致电182 111核实其身份。若发现可疑情况，应致电警方24小时热线「防骗易18222」。

民政处已就事件向该关爱队发信

九龙城民政处对受影响人士造成不便致歉，并已设立热线（2712 9182）供有关人士查询，市民亦可浏览关爱队专题网页（www.had.gov.hk/tc/public_services/district_services_community_care_teams/fraud_prevention.htm）了解关爱队防止伪冒措施。关爱队不会主动向居民索取银行户口号码，而成员和义工在履行职务期间，会穿上关爱队制服及配戴关爱队小队成员身份证明或义工证明，以供识别。九龙城民政处已就事件向该关爱队发信，要求该关爱队提高警觉及加强保安措施，并严格按指引妥善处理及保密个人资料。民政事务总署亦已向所有关爱队作出了提醒。