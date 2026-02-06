内地中介机构声称保证入读高科院本科课程 VTC主席林健锋：已上报教育局和内地教育部门调查事件

深圳一间教育中介机构疑收高价为内地生制造假中学学历，声称「保证录取」，可入读香港职业训练局（VTC）辖下的香港高等科技学院本科课程。VTC主席林健锋向《星岛》表示，此为不实宣传，已向教育局和内地有关教育部门上报，对事件进行调查。

林健锋 : VTC和高科院会高度重视 将严格审核所有入学申请

林健锋表示，若相关行为发生在香港，将交由执法机构审查，但由于涉事中介位于内地，需要时间进一步处理。他亦指，事件对院校造成困扰，VTC和高科院会高度重视并严谨处理，将循机制严格审核所有入学申请，「唔系人地畀张纸过嚟我哋就信」。至于是否要立即对所有学生的申请资料进行重新核查或复审，他称，院校相关部门会处理此事。

选委界议员、立法会教育事务委员会主席刘智鹏认为是内地中介单方面造假，意图利用虚假信息达到谋利目的，且中学学历并不难查核，亦认为中介与学校勾结为少量个案，因串通学校的风险极高，情况应属罕见，更形容该类中介「都几狼」。

他续指，中介或因知悉八大院校把关严密，遂将目标转向其他专上学院，并利用学生及家长对香港教育制度不熟悉，以院校审查较宽松等为由进行推销，「纯粹系中介喺内地乱吹」。他亦称，此类事件很难完全预防，「坏人梗系做坏事啦」，只能多做防护措施，花更多功夫，仔细审查个案。

根据警方最新数据显示，2022年1月至2025年11月30日，共接获294宗涉及本地大专院校学生的怀疑虚假学历案件。期间共拘捕68人，当中11人被起诉，6人罪成，3人保释候审，1人获撤销控罪及1人未有应讯被通缉；其余人士的个案仍在调查中。截至去年11月30日，已向内地相关部门转介共21间怀疑内地的「黑中介」或中介人的资料予以跟进。

另外，教育局表示，虚假学历严重影响香港专上院校招生工作及香港得来不易的国际声誉，局方和各专上院校对此均采取「零容忍」的态度。

记者：曹露尹