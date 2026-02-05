宏福苑五级火｜法援署接359宗申请 6成涉物业损毁索偿 首批料下月中有结果

大埔宏福苑五级灾发生逾两个月，法律援助署今日( 5日 )表示，截至1月底，收到359宗涉及大埔宏福苑灾民的法援申请，其中六成涉及物业损毁索偿、约一至两成涉及人身伤亡索偿，该署会在3个月内完成审批，预计首批3月中有结果。

已收到359份申请 料首批申请下月中有结果

法援署署长陈泽铭表示，宏福苑灾后工作是法援署未来工作的重中之重，署方已成立10多人的专责小组，处理相关案件。专责小组上月底已在7个安置灾民的临时性房屋设立柜台，向居民及受影响人士解释法援服务。署方亦简化申请表格，灾民毋须递交过多财务和案情文件。他预计柜台设立后，未来一段时间求助个案数案或再上升。

目前大部分灾民未知实质索偿对象

法援署副署长(申请及审查)姜美全表示，至今已收到359份申请，料首批申请将在下月中有结果。她指，经济审查方面，会豁免火险、家居险和宏福苑物业价值。目前大部分灾民未知实质索偿对象，亦有灾民希望等待独立委员会的调查报告后，才决定索偿对象。她表示，可能会以调查火灾的独立委员会作参考，但毋须待独立委员会完成工作才处理法援申请，法援律师也会就被告对象提供意见。

陈泽铭补充，申请个案数目众多，香港目前的法律制度没有集体诉讼，惟可以找具代表性的案例做，若然成功，其他同类案件不一定都要上庭，可以用庭外和解的方法，让居民尽快得到赔偿。

被问到如有灾民申请向政府索偿会如何处理，陈泽铭表示，法援的宗旨是协助没有经济能力的市民，只要案情合埋就会提供协助，不会理会被控告的对象，而以往亦有政府作为被告的案例。

法援署提醒市民勿信包揽或兜揽诉讼服务

另外，本港近日出现车辆「碰瓷党」，有「碰瓷党」透过律师索偿。法援署提醒市民，不要相信包揽或兜揽诉讼服务，建议市民直接向法援署申请，由署方代为选择律师，若见到包揽诉讼行为，就要报警。

法援署又提及坊间质疑有人滥用法援制度，透过司法覆核挑战政府。该署指，司法覆核案件占比非常低，现时亦有机制处理重复申请个案。陈泽铭被问到会否收紧司法覆核的标准时强调，该署会按法例及准则办事。法援署会检视法援署内部工作效率、透明度，并研究应用人工智能提升效能。