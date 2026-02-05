医委会｜投诉个案拖足15年 申诉专员批机制有系统性不足 倡订立时间指标等

政府目标上半年向立法会提交修订《医生注册条例》，提升医委会处理投诉效率，以及医生专业水平。申诉专员公署今日( 5日 )公布有关医委会秘书处处理医疗事故投诉程序和机制的主动调查报告，公署指医委会效率远未达到2018年修例时订下的目标，对其机制及运作提出21项建议，包括为各投诉处理阶段订立时间指标。

最长个案拖15年 8年半仅在初步阶段

申诉专员陈积志表示，2020年至去年期间，医委会以研讯方式完成处理共263宗个案，11宗个案（4%）需10至15年才完成处理，有个案在侦委会初步考虑阶段处理时间长达102.1个月（即约8年半），当中涉及空窗期。他指，目前市民对医委会的负面观感，不利促进医患互信，建议政府应借镜外地经验增加医委会业外委员比例，促请秘书处订定主要投诉处理阶段的时间指标等。

医委会处理投诉的程序主要分为三阶段，包括初步侦讯委员会初步考虑阶段、侦委会阶段及研讯阶段。政府2018年修订《医生注册条例》，期望医委会能尽快于3年内清除当时超过700宗的积压个案。公署调查发现，2020年至2025年已完成研讯个案中，侦委会初步考虑阶段处理时间中位数为10.4个月，侦委会阶段为14个月，研讯阶段为11个月。截至去年12月，医委会共有895宗未完成处理投诉，但有个案在医委会接获后7年，目前处于侦委会初步考虑阶段。

斥管理现系统性不足 衞生署评核未征询医委会

申诉专员陈积志指，理解市民大众担忧机制及程序是否妥善及有效，处理时间过长亦对投诉人及被投诉者造成很大压力，不利搜集证据及追寻真相，「统计数字反映，医委会处理投诉个案的进度，仍然过于缓慢，处理投诉的效率，确实未达到当时修例的目标。」他称，公署发现医委会目前处理投诉的机制，管理及运作都出现不少系统性不足，其中属衞生署编制的秘书处负责向医委会提供行政支援，同时受医委会直接领导，应在行政上更着力协助医委会在个案管理上权衡轻重，履行《条例》赋予医委会职能和权力。

陈积志提到，公署发现衞生署评核秘书处人员工作表现时，没有征询医委会意见，反映衞生署和医委会沟通不足，「公署质疑卫生署如何在多年来，没有征询医委会意见情况下，去评核秘书处职员的工作表现 。」他建议衞生署与医委会应设立审核秘书处职员表现的沟通机制，衞生署亦应订立客观评核标准，作为秘书处职员的基础。

研讯比率低惹公众疑虑 倡精简程序增业外委员

陈积志补充，过去数年医委会每年接获500至700宗投诉，但每年仅30至50宗个案去到研讯阶段，绝大部分个案不获转呈至研讯小组，直言情况难免让公众产生疑虑，政府应提醒医委会提升投诉个案处理的透明度，令公众知悉投诉未能跟进或成立的原因，帮助市民了解医委会规管角色及责任。

公署亦促请医委会考虑精简程序，例如在纪律研讯中使用法庭审讯中确立的事实，或邀请在死因研讯担任证人的专家担任专家证人，节省须考虑新专家意见而要发回侦委会处理的程序及时间；促请医委会要求秘书处须全力配合工作，清晰汇报个案进度及积压情况；平衡专业自主和公平开放向社会问责的原则和社会期望，借镜其他地方经验积极考虑适当增加医委会业外委员比例等。

医衞局回应指，将进一步参考公署报告及各持份者的建议，并按医委会的运作需要制订修订《条例》建议，亦会提出措施强化衞生署医委会秘书处职能。医衞局稍后会向立法会衞生事务委员会介绍建议方向和完善《条例》方案，目标在今年上半年向立法会提交《条例》修订草案。