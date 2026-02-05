Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

地盘禁烟｜工人违规拟罚承建商40万 业界轰不公：巴士站有人食烟都唔会告巴士公司啦

社会
更新时间：18:02 2026-02-05 HKT
发布时间：18:02 2026-02-05 HKT

在大埔宏福苑火灾后，政府计划立法规定在地盘实施全面禁烟，违反的总承建商或分判商（即大判及二判），最高可罚款达40万元。建造商会会长廖圣鹏今日（5日）表示，业界整体支持地盘全面禁烟，但对政府建议由承建商承担最高40万元罚款的做法持保留态度。他指，承建商并无执法权，难以管理公众人士或非受雇工人的个人行为，将责任落在承建商身上并不公平，亦会增加地盘管理风险。

相关新闻：

地盘禁烟｜工友不满罚款15万太极端 政府拟改定额罚款3000元 劳福局：与公众地方吸烟罚则看齐

地盘禁烟｜拟改定额罚款3000元 劳工处：划一罚则工友更易适应 目标上半年呈交立法会

廖圣鹏指出，最直接及可行的方式，是把地盘纳入现行《吸烟（公众衞生）条例》的禁烟范围，而非另设新制度。他举例指，若道路、公园旁的工程属地盘范围，相关吸烟行为的责任难以厘清，「巴士站有人食烟唔会告巴士公司，公园有人食烟唔会告康文署，点解地盘有人食烟但系要告承建商？」

应避免将个人行为后果转嫁至承建商

他强调，业界一直配合禁烟措施，不少地盘已自设严格规管。他认为，社会现时对地盘禁烟的支持度高，是推动立法的适当时机，但立法方向应以简化为原则，避免将个人行为的后果转嫁至承建商。

劳工及福利局局长孙玉菡早前表示，正考虑将罚则改为定额罚款，金额或与现时公众地方吸烟的3,000元罚款看齐，惟同时须修订吸烟公众衞生条例。

记者：蔡思宇

