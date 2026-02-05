Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

男子认行贿运输署考牌主任求驾驶考试及格 判囚8个月

社会
更新时间：17:33 2026-02-05 HKT
发布时间：17:33 2026-02-05 HKT

一名男子周二（2月3日）进行的商用车辆驾驶考试中，以600人民币行贿运输署考牌主任图获考试及格，遭考牌官拒绝，男子同日被捕，事后遭廉署起诉行贿罪，今日于屯门裁判法院认罪，被判入狱8个月。

官指图贿考牌主任换及格 行为不容于社会

展四周，47岁，承认一项向公职人员提供利益罪名。

裁判官覃有方判刑时称，廉洁是香港社会非常重要的价值，任何人均不能试图行贿公职人员。被告在驾驶考试中犯下严重错误，因而企图行贿考牌主任以换取考试及格，行为绝对不为社会接受。

覃官指法庭须向被告判处具阻吓性刑罚，以监禁12个月为量刑起点，考虑到他认罪，将刑期扣减三分一至8个月。

廉署发言人表示，公务员队伍的廉洁自律是香港长久赖以成功的基石。廉署肯定公务员队伍持廉守正，同时提醒公众，向公务员行贿以换取协助或优待属严重罪行。面对任何贪污行为，廉署将一如既往坚定秉公执法。

向考牌官递600人民币求驾驶考试pass即日被捕

案情透露，被告早前支付60,000港元予中介公司，安排报考商用车辆驾驶考试，如他未能取得合格成绩，须再支付8,000港元予中介安排补考。

被告本星期二下午在运输署于香港驾驶学院(元朗)的驾驶考试中心参加驾驶考试，由一名运输署一级考牌主任主考。他认为自己考试期间犯了一个严重错误，应该不能通过考试，于是向考牌主任提供现金600人民币，以求获取及格成绩。

该考牌主任拒绝受贿，并在驾驶考试结束后随即向运输署汇报事件。廉署接获运输署转介贪污投诉，同日下午当场拘捕被告。

