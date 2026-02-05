建造商会调查：业界短期前景信心偏弱 忧工程量不足与资金周转双重夹击

香港建造商会今日（5日）公布「2025年建造业营商指数」调查结果，显示业界对建造业短期（1至2年）前景信心偏弱，但对中长期仍保持审慎乐观。业界对香港未来政治环境的观感明显趋向正面，受访会员公司对此的乐观评分达7.2分（1分代表非常悲观，10分代表非常乐观），为历次调查最高，反映业界对特区政府施政方向及领导能力整体具信心。

建造业界忧短期工程量不足

调查于去年10月25日至11月30日，以自填问卷并辅以电话跟进方式进行，目标对象为234间建造商会会员公司，成功访问107间。会员公司对香港建造业前景（1分代表最无信心，10分代表最有信心）的评分分为：短期（1至2年）4.6分、中期（2至5年）5.6分、长期（5年以上）6.6分，反映短期信心偏弱，而中长期相对稳定。就香港整体经济前景而言，短期为4.9分、中期为5.9分、长期为6.8分，显示受访公司对整体经济的信心较去年略有回升，且对建造业前景与香港整体经济的长期展望较为审慎乐观。

就营商环境而言，受访公司认为对营运影响最大的3项挑战依次为：「建筑成本上升」、「法例法规不断收紧」及「生产力下降」。展望未来12个月，受访公司最普遍的忧虑集中在「政府工务工程量不足」、「私人工程量不足」及「资金周转压力」，显示短期风险主要来自工程量不足与现金流压力的叠加效应。

「2025年建造业营商指数」调查结果显示，建造业界对短期前景信心偏弱，但对中长期仍保持审慎乐观。资料图片

半数受访公司无申请外劳

调查亦显示，仅28%受访公司认为未来工程量足以支撑公司生存，较上年度（2024年）的调查大幅下跌超过10%；33.6%认为未能支撑，38.3%表示难以评估，反映市场不确定性正影响企业的营运与部署。

「建造业输入劳工计划」方面，24.3%受访公司表示曾申请并成功聘用外劳，4.7%表示已申请但未获批或结果待定，10.3%表示未申请但正考虑申请，另有55.1%表示没有申请。受访公司申请或考虑申请的主要原因为「本地技术工人严重不足」及「工期紧迫需补充人手」。在倾向需要输入劳工的受访公司中，需求最高的工种为「焊接工」、「金属钢铁工」及「泥水工」。

建造商会基于调查结果提出5个倡议方向，包括：稳定工程量供应与项目推出步伐；加快审批、提升项目轮转效率，优化跨部门流程，令程序更透明、更可量化；改善付款与现金流机制；将大型政府工务工程项目合理分拆及增加中小型工程数目；以安全与生产力为核心投资方向。

记者：蔡思宇