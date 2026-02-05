文员酒后损坏7枝工联会选举旗 官指行为不尊重选举及候选人 非冲动犯案 判囚6周缓刑1年

28岁男文员去年11月在蓝田用手屈曲及损毁7枝印有「工联会」或「余邵伦全力支持邓家彪」字样的工联会选举旗，他今于观塘裁判法院承认1项刑事损坏罪。辩方求情指被告因工作不如意借酒浇愁，受酒精影响而犯案。署理主任裁判官钟明新接纳无证据显示案件涉及政治因素，但被告行为对选举及候选人「好唔尊敬」，而且被告损坏共7枝旗帜，并非一时冲动，终判囚6星期、缓刑1年，另须向工联会赔偿665元。

CCTV揭被告损毁7枝选举旗

被告万钧浩，被控于2025年11月20日在蓝田碧云道近德田A停车场及德礼楼附近栏杆，无合法辩解而损坏属于香港工会联合会的7枝选举旗，意图损坏该财产或罔顾该财产是否会被损坏。

案情指，案发前一日，观塘区议员余邵伦和工联会职员在案发地点的栏杆，放置了4枝写有「工联会」及3枝「余邵伦全力支持邓家彪12月7日投票支持1号」的选举旗帜。及至案发当日早上，余邵伦发现上述7枝旗帜被损坏，于是报警。警方翻查闭路电视，发现当日凌晨1时许，被告曾用力屈曲7枝旗杆。被告被捕后，在警诫下承认受酒精影响而犯案。

官指被告非一时冲动对选举不尊重

辩方求情时，指被告因工作不如意及找不到倾诉对象，下班后饮酒，受酒精影响而在回家途中损坏涉案旗帜，案件不涉及政治目的，被告过去没有案底及坦白认罪，亦愿意作出赔偿，望法庭考虑判处罚款或社会服务令。

钟官则指，被告损坏7支旗帜，并非一时冲动，认为他是有意图损坏相关旗帜，虽然接纳被告醉酒，也没有证据显示涉及政治目的，但其行为对选举及候选人「好唔尊敬」。钟官指案情严重，但考虑到被告认罪及愿意赔偿，本案属初犯及受酒精影响等，终判囚6星期、缓刑1年，并下令被告须向工联会赔偿665元。

案件编号：KTCC2370/2025

法庭记者：王仁昌