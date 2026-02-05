内地禁电动车隐藏式把手 议员倡港府研究惟勿一刀切 运输署 : 有需要会更新本地要求

内地明年元旦起，规定在内地销售的汽车必须配备机械车门把手，并预留至少6厘米乘2厘米的凹槽，以确保事故发生时，即使车辆断电，仍可手动开门救人或逃生。新标准2027年1月1日生效，有2年过渡期。有立法会议员指，香港应借鉴内地做法，并考虑就此事提出质询，促请政府正视相关风险。亦有汽车业界人士指出，此设计在意外中或阻碍求生及消防员救援，预期内地政策将影响全球车厂设计。

运输署：密切留意车辆安全及标准最新发展

运输署回复《星岛头条》查询表示，非常重视车辆安全。就现时部分车辆型号配备隐蔽式机械门锁，署方已于2025年5月向本港汽车业界发出《关于手动操作新型车辆电子门把手通知》，要求所有车辆经销商及平行进口商，确保车主知悉如何在车厢中操作隐藏式机械门锁以开启车门，应对紧急情况。署方会密切留意车辆安全及标准的最新发展，如有需要会适时更新本地要求，确保香港车辆的标准与时并进。

电动车隐藏式把手｜汽车会：如发生火警 可能阻碍救援

中国香港汽车会永远荣誉会长李耀培表示，为追求节能及流线型外观，不论早期或新款的电动车，其门柄大多采用隐藏式设计，以降低行车时的风阻。然而相关设计如发生严重撞击或火警等意外时，却可能阻碍车主求生或消防员救援。

李耀培指，大部分电动车的隐藏式门柄旁，均设有手动开启装置，但许多车主对此并不知情。因此运输署自2025年起，已要求所有进口商，包括总代理及平行进口商在售车时，必须以图片或车主手册等方式，清晰指明车辆内部的逃生门柄位置及开启方法。

李耀培：每十架车落地就有七架系电动车

李耀培又指，本港新车市场有约七成为电动车，「每十架车落地就有七架系电动车」，注册总数已逾13万部。但作为车主自然以安全为首，「最基本都系安全，未必会考虑最靓或者最流线型」。他预期，内地推出政策将影响全球车厂的未来设计，或会逐步淘汰隐藏式门柄，改回传统的机械式或日后有更安全的电子设计。他强调内地设相关法例，不代表「旧车唔揸得」。

吁配备附割刀玻璃锤、泡沫灭火筒

李耀培建议，车主及代理商应在车内配备附有安全带割刀的玻璃锤。当车门因严重撞击而变形卡住，或因断电而无法开启安全带时，便可使用此工具击碎车窗逃生。并建议车主可添置专为电动车而设的泡沫灭火筒器，并放置在车厢内，以便在意外发生初期控制火势。

陈恒镔倡设宽限期 先发指引作劝喻

立法会交通事务委员会主席陈恒镔表示，香港应借鉴内地禁止电动车使用隐藏式车门把手，并考虑在立法会就此事提出质询，促请政府正视问题。对于若禁止出售相关设计的电动车，会否对本港市场造成重大影响，陈恒镔认为本港大部分电动车均由内地供应，只要内地因应安全情况要求车厂更改设计，香港市场亦会随之变动，故相信对本港市场影响不大。

至于如何处理已出售的车辆，陈恒镔认为，当局可为现有车主设立安全指引，并逐步淘汰相关车款，而非「一刀切」禁止。同时，车厂亦可透过修改软件程式，让车门在断电时能自动解锁，或增设紧急开关，以减低风险。

考虑到香港并非汽车生产地，主要依赖进口，陈恒镔建议不必立即跟随内地立法，可先观察一段时间，进行充足咨询。当局应先与汽车业界及销售代理进行充分咨询，并以劝喻、呼吁及提醒等方式，给予业界宽限期，待车厂自行因应市场需要改变设计。

记者：李健威