Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鼠患｜食环署加强巡查逾250间新鲜粮食店 提47宗检控作101次口头警告

社会
更新时间：15:24 2026-02-05 HKT
发布时间：15:24 2026-02-05 HKT

食物环境衞生署发言人今日（5日）表示，针对近期巡查发现部分售卖鲜肉的新鲜粮食店有衞生欠佳的状况，并在处理、贮存和存放鲜肉方面欠妥，因而增加鼠患风险，食环署过去3日（2至4日）派员在全港各区采取特别行动，加强巡查超过250间持牌新鲜粮食店，严厉打击相关违规情况，以减低公共衞生风险。

巡查重点6项  包括鲜肉处理是否符合衞生要求等

今次特别行动中，食环署人员巡查的重点包括：（一）鲜肉及其他食物的处理、贮存和掩盖是否符合衞生要求；（二）垃圾、食物残渣和污水有否妥善收集、贮存和弃置；（三）后巷及处所后勤位置有否不当存放杂物、用具或货物，形成鼠类藏匿点；（四）处所有否结构性缺失（例如孔洞、罅隙或渠管破损）使鼠类容易进出；（五）处所是否备有并落实有效的防治虫鼠措施；以及（六）处所的整体衞生状况是否合乎标准。就上述各方面出现的违规情况，食环署人员共向相关新鲜粮食店提出47宗检控，并作出101次口头警告／劝喻。

针对近期巡查发现部分售卖鲜肉的新鲜粮食店衞生欠佳，增加鼠患风险，食环署过去3日派员在全港各区采取特别巡查行动。资料图片
针对近期巡查发现部分售卖鲜肉的新鲜粮食店衞生欠佳，增加鼠患风险，食环署过去3日派员在全港各区采取特别巡查行动。资料图片

相关新闻: 

九龙城「金宝肉食公司」衞生欠佳兼鼠患严重 食环署饬令暂时封闭

发言人指出，如经营者未有妥善管理食物业处所及注意上述各重点，会为鼠类提供食物来源和藏匿地方，增加鼠患风险，影响环境衞生，并对食物安全构成威胁。

发言人强调，食环署会继续在全港各区加强巡查，并会按《公众衞生及市政条例》（第132章）及其附属法例对违规情况严厉执法。

食环署上月突击巡查土瓜湾落山道「金宝肉食公司」时发现该店因衞生状况不佳和鼠患严重，饬令该新鲜粮食店暂时封闭，必须纠正问题方可重开。

　

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理｜Juicy叮
时事热话
5小时前
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站/流动银行都有 自助揿钱换新钞！
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站柜员机都有 自助揿钱换新钞！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
铜锣湾闹市现手机碰瓷党！称被撞跌iPhone要求微信赔偿 醒目港人2招击退骗徒
铜锣湾闹市现手机碰瓷党！称被撞跌iPhone要求微信赔偿 醒目港人2招击退骗徒
生活百科
5小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
7小时前
黄金热潮 菲佣姐姐也储金 500元月供金会 首月收金米仔「So happy！」
黄金热潮 菲佣姐姐也储金 500元月供金会 首月收金米仔「So happy！」
投资理财
9小时前
刘德华老婆朱丽倩近照激罕流出  眉清目秀气质惊人  被爆当天王嫂细节：做得好辛苦
刘德华老婆朱丽倩近照激罕流出  眉清目秀气质惊人  被爆当天王嫂细节：做得好辛苦
影视圈
2小时前
74岁《寻秦记》男星首揭曾患淋巴癌 两度大病徘徊生死边缘 感激亡妻隐瞒病情学医救夫
74岁《寻秦记》男星首揭曾患淋巴癌 两度大病徘徊生死边缘 感激亡妻隐瞒病情学医救夫
影视圈
6小时前
谢宁曲奇店再开分店获「老公」撑场 苗侨伟赞Bosco拎视帝实至名归：本色演出把口衰过我 黄日华脚痕靠睇波止痒
11:24
谢宁曲奇店再开分店获「老公」撑场 苗侨伟赞Bosco拎视帝实至名归：本色演出把口衰过我 黄日华脚痕靠睇波止痒
影视圈
2026-02-04 14:45 HKT
九巴B9服务大升级！深圳莲塘/屯门班次加密 最快10分钟一班车 搭两程一程免费
九巴北上路线B9大升级！深圳莲塘/屯门班次加密 最快10分钟一班车 搭两程一程免费
生活百科
23小时前
港男晒嫲嫲110岁身份证 意外揭秘政府人瑞「隐藏福利」 网民：原来一直搞错了！｜Juicy叮
港男晒嫲嫲110岁身份证 意外揭秘政府人瑞「隐藏福利」 网民：原来一直搞错了！｜Juicy叮
时事热话
23小时前