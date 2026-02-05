鼠患｜食环署加强巡查逾250间新鲜粮食店 提47宗检控作101次口头警告

食物环境衞生署发言人今日（5日）表示，针对近期巡查发现部分售卖鲜肉的新鲜粮食店有衞生欠佳的状况，并在处理、贮存和存放鲜肉方面欠妥，因而增加鼠患风险，食环署过去3日（2至4日）派员在全港各区采取特别行动，加强巡查超过250间持牌新鲜粮食店，严厉打击相关违规情况，以减低公共衞生风险。

巡查重点6项 包括鲜肉处理是否符合衞生要求等

今次特别行动中，食环署人员巡查的重点包括：（一）鲜肉及其他食物的处理、贮存和掩盖是否符合衞生要求；（二）垃圾、食物残渣和污水有否妥善收集、贮存和弃置；（三）后巷及处所后勤位置有否不当存放杂物、用具或货物，形成鼠类藏匿点；（四）处所有否结构性缺失（例如孔洞、罅隙或渠管破损）使鼠类容易进出；（五）处所是否备有并落实有效的防治虫鼠措施；以及（六）处所的整体衞生状况是否合乎标准。就上述各方面出现的违规情况，食环署人员共向相关新鲜粮食店提出47宗检控，并作出101次口头警告／劝喻。

针对近期巡查发现部分售卖鲜肉的新鲜粮食店衞生欠佳，增加鼠患风险，食环署过去3日派员在全港各区采取特别巡查行动。资料图片

相关新闻:

九龙城「金宝肉食公司」衞生欠佳兼鼠患严重 食环署饬令暂时封闭

发言人指出，如经营者未有妥善管理食物业处所及注意上述各重点，会为鼠类提供食物来源和藏匿地方，增加鼠患风险，影响环境衞生，并对食物安全构成威胁。

发言人强调，食环署会继续在全港各区加强巡查，并会按《公众衞生及市政条例》（第132章）及其附属法例对违规情况严厉执法。

食环署上月突击巡查土瓜湾落山道「金宝肉食公司」时发现该店因衞生状况不佳和鼠患严重，饬令该新鲜粮食店暂时封闭，必须纠正问题方可重开。



