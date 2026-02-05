红山半岛72号屋涉违例僭建 屋主夫妇被控共14张传票 押后4月讯

大潭白笔山道红山半岛2023年9月发生山泥倾泻事件，屋宇署及地政总署调查揭发多个物业涉及违例僭建。其中红山半岛72号独立屋涉于多个楼层违例僭建，并疑于主人房楼层下加建一个延伸至花园的搭建物及拆除部分挡土墙。屋主夫妇被屋宇署控告共14张传票控罪，案件今于东区裁判法院提讯，被告暂毋须答辩，经控辩双方商讨后，押后案件至4月30日再讯。

被告为Anthony John Steains及Petrina Anne Steains，2人各被控7项「明知而未事先获得建筑事务监督的书面批准及书面同意，便展开或进行建筑工程」传票控罪。

传票指，有人提出告发，指被告身为白笔山道18号红山半岛72号洋房的拥有人，于2011年5月31日至2013年1月2日期间，明知而未事先获得建筑事务监督的书面批准及书面同意，而在上述房屋展开或进行建筑工程，包括在入口楼层的平台、客厅楼层外墙、睡房楼层平台及主人睡房楼层加建搭建物，及在主人睡房楼层下加建1个搭建物伸越至花园，并在上搭建物之上加建搭建物，及拆除部份挡土墙。

案件编号：ESS20905-20918/2024

法庭记者：王仁昌