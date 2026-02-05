Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

考牌不合格图以600元人民币贿赂考官 内地货车司机认罪判囚8个月

社会
更新时间：14:35 2026-02-05 HKT
发布时间：14:35 2026-02-05 HKT

47岁内地货车司机日前来港考商用车辆驾驶考试时，疑因犯严重错误而不合格，他其后涉嫌用600元人民币贿赂考官图合格，考官拒绝并即时告发。司机今（5日）于屯门裁判法院承认一项向公职人员提供利益罪，被判入狱8个月，贿款被充公。求情时司机称首次来港，不熟悉香港。裁判官覃有方指，廉洁守法乃香港重要价值，公职人员不能接受茶钱或好处，任何人亦不可行贿。

覃官判刑时表示，廉洁守法乃香港极为重要的价值，本港公职人员不能接受茶钱或好处，任何人亦不能行贿。被告因为考试时犯严重错误而不合格，其后企图贿赂考官，使案情更为严重。覃官念及被告于首次提堂便即时认罪，节省法庭时间，认罪扣减后判囚8个月。

被告展四周，报称司机，被控于2026年2月3日，无合法许可权或合理辩解而向公职人员，即政府运输署一级考牌主任刘国光，提供600人民币现金馈赠，作为刘在驾驶测验给他及格的诱因或报酬。

辩方求情指，被告任职货车司机，月入约8000元人民币，其妻子是护理员，而20多岁的子女仍然在学，被告另须供养母亲及岳母。被告因工作所需而报考中港车牌，当时因一时冲动犯案，现在深感后悔。

案件编号：TMCC 248/2026
本报记者
 

