精彩全运回顾︱高质量部署 全运热潮卷各区

社会
更新时间：11:34 2026-02-05 HKT
发布时间：11:34 2026-02-05 HKT

为顺利筹备十五运会和残特奥会，粤港澳三地建立了紧密协作机制，透过高效的联络渠道，定期举行粤港联络会议，针对跨境赛事安排、资格认证、口岸通关、食品供应与检测、宣传广播、市场开发等多项议题进行深入沟通与规划，致力完善各项准备工作。

在2024年11月至2025年6月期间，香港赛区逐步开展了所有竞赛项目及跨境赛事的测试赛，对赛事流程、组织安排、场地设置、讯息系统、安保及医疗服务等进行全面实战演练。其中，路政署与承建商在跨境公路自行车赛前，高效完成高架桥上60条伸缩缝保护垫的铺设，确保选手安全比赛。各政府部门亦透过多次实地考察与联合演练，齐心确保赛事顺利举行。

经过一年半的精心筹划，团队在短短两周内，将维多利亚公园的六个足球场转型为包含一个主场、一个副场、两个热身场、三个练习场及可容纳逾千名观众的沙滩排球比赛场地。此外，在数天之内，中环至湾仔海滨段便改造成符合国际赛事标准的铁人三项赛场，充分展现香港筹办大型体育活动的高效执行力。

社会各界亦积极参与和支持这项盛事。香港赛马会作为香港赛区的唯一合作伙伴，慷慨赞助四亿五千万港元。在多间机构与企业的支持下，全运会的宣传遍及港铁、巴士、电车、天星小轮、各主要隧道及户外大型屏幕，成功将全运氛围融入社区每个角落。

相关新闻：

精彩全运回顾︱粤港澳携手共策盛事 承办全运谱香港体育新篇章

