Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

两男涉以虚假海外车牌申请免试发香港驾照 1人迟到缺席聆讯 法庭发拘捕令 另1人续保释至3月讯

社会
更新时间：11:15 2026-02-05 HKT
发布时间：11:15 2026-02-05 HKT

两南亚汉涉讹称持有外国驾驶执照，诱骗运输署批准他们豁免参加本地驾驶考试，直接获发香港驾驶执照。2人被廉署控告串谋诈骗罪，分两案处理，今于东区裁判法院再提讯，其中1人迟到出庭，一度遭法庭发出拘捕令。两人均未有答辩，由于没有律师代表，主任裁判官张志伟将案押后至3月19日再讯，以待他们申请当值律师服务。

两人同被控串谋诈骗罪

两案被告分别为21岁Ibrahim Muhammad及23岁杨李军Falaq-Sher，均报称任职送货员，各被控1项串谋诈骗罪。

控罪指两名被告于2022年5月26至2023年8月1期间分别与其他人士串谋诈骗运输署，向运输署不诚实地讹称他们符合「免试签发香港正式驾驶执照」的资格，从而诱使运输署批出香港正式驾驶执照。

Ibrahim Muhammad今日缺席聆讯，遭法庭发拘捕令。资料图片
Ibrahim Muhammad今日缺席聆讯，遭法庭发拘捕令。资料图片

1人迟到法庭一度发拘捕令

杨李军今应讯时没有律师代表，他一度表示拟认罪。惟张官向他解释其权利及当值律师服务后，杨李军称欲寻求当值律师服务。张官遂押后案件至3月19日再讯，期间续准杨李军保释候讯。

Ibrahim Muhammad今早未按时出庭，张官一度应控方申请发出拘捕令。30分钟后Ibrahim Muhammad现身法庭，张官撤销拘捕令，并同样将其案押后至下月1９日再讯。

案件编号：ESCC3001、3005/2025
法庭记者：王仁昌

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
时事热话
3小时前
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理｜Juicy叮
时事热话
6小时前
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站/流动银行都有 自助揿钱换新钞！
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站柜员机都有 自助揿钱换新钞！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
9小时前
铜锣湾闹市现手机碰瓷党！称被撞跌iPhone要求微信赔偿 醒目港人2招击退骗徒
铜锣湾闹市现手机碰瓷党！称被撞跌iPhone要求微信赔偿 醒目港人2招击退骗徒
生活百科
6小时前
刘德华老婆朱丽倩近照激罕流出  眉清目秀气质惊人  被爆当天王嫂细节：做得好辛苦
刘德华老婆朱丽倩近照激罕流出  眉清目秀气质惊人  被爆当天王嫂细节：做得好辛苦
影视圈
3小时前
直升机出动搜救。杨伟亨摄
00:40
屯门青山男子跌落山 一度抓紧树枝 直升机救起送院
突发
4小时前
政府再推长者餐饮优惠券！$25食尽8大连锁餐厅 大家乐/太兴/大快活/麦当劳
政府再推长者餐饮优惠券！$25食尽8大连锁餐厅 大家乐/太兴/大快活/麦当劳
饮食
5小时前
74岁《寻秦记》男星首揭曾患淋巴癌 两度大病徘徊生死边缘 感激亡妻隐瞒病情学医救夫
74岁《寻秦记》男星首揭曾患淋巴癌 两度大病徘徊生死边缘 感激亡妻隐瞒病情学医救夫
影视圈
8小时前
谢宁曲奇店再开分店获「老公」撑场 苗侨伟赞Bosco拎视帝实至名归：本色演出把口衰过我 黄日华脚痕靠睇波止痒
11:24
谢宁曲奇店再开分店获「老公」撑场 苗侨伟赞Bosco拎视帝实至名归：本色演出把口衰过我 黄日华脚痕靠睇波止痒
影视圈
2026-02-04 14:45 HKT