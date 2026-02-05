两男涉以虚假海外车牌申请免试发香港驾照 1人迟到缺席聆讯 法庭发拘捕令 另1人续保释至3月讯

两南亚汉涉讹称持有外国驾驶执照，诱骗运输署批准他们豁免参加本地驾驶考试，直接获发香港驾驶执照。2人被廉署控告串谋诈骗罪，分两案处理，今于东区裁判法院再提讯，其中1人迟到出庭，一度遭法庭发出拘捕令。两人均未有答辩，由于没有律师代表，主任裁判官张志伟将案押后至3月19日再讯，以待他们申请当值律师服务。

两人同被控串谋诈骗罪

两案被告分别为21岁Ibrahim Muhammad及23岁杨李军Falaq-Sher，均报称任职送货员，各被控1项串谋诈骗罪。

控罪指两名被告于2022年5月26至2023年8月1期间分别与其他人士串谋诈骗运输署，向运输署不诚实地讹称他们符合「免试签发香港正式驾驶执照」的资格，从而诱使运输署批出香港正式驾驶执照。

Ibrahim Muhammad今日缺席聆讯，遭法庭发拘捕令。资料图片

1人迟到法庭一度发拘捕令

杨李军今应讯时没有律师代表，他一度表示拟认罪。惟张官向他解释其权利及当值律师服务后，杨李军称欲寻求当值律师服务。张官遂押后案件至3月19日再讯，期间续准杨李军保释候讯。

Ibrahim Muhammad今早未按时出庭，张官一度应控方申请发出拘捕令。30分钟后Ibrahim Muhammad现身法庭，张官撤销拘捕令，并同样将其案押后至下月1９日再讯。

案件编号：ESCC3001、3005/2025

法庭记者：王仁昌